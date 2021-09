Debat.- El PSPV defèn el compromís del Govern amb el Tajo-Segura davant les crítiques de "maltractament hídric" del PP

En la segona jornada del Debat de Política General, abans de la votació d'aquesta vesprada, els socialistes han avançat el rebuig dels grups del Botànic a una proposta de resolució del PP per a instar el Govern a acabar amb el "maltractament hídric" mitjançant l'engegada de mesures i infraestructures.

Aquesta negativa es basa que "el Consell està treballant des del minut zero pel transvasament des del diàleg i sense guerres inertes", ha asseverat el diputat del PSPV Manuel Pineda, que ha qualificat la proposta de carta als Reis Mags.

En concret, els 'populars' demanaven deixar la "bel·ligerància" en la política hídrica i aprovar una declaració que deixe clar que el Tajo-Segura és essencial per a l'economia alacantina i d'altres territoris, així com completar la modernització dels regadius del Xúquer, un pla d'inversions per a les depuradors o una estratègia contra inundacions.

Amb aquestes mesures, el diputat del PP José Císcar ha defès l'oferta de "pacte hídric" que va llançar en el debat la seua síndica, Mª José Catalá, mentre ha criticat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb prou faenes va fer referència a l'aigua en el seu discurs i que els grups del Botànic no han presentat "ni una sola proposta" sobre aquest tema.

És una cosa que ha vinculat amb la seua "política de repetir i palpar els anuncis", la qual cosa veu com un símptoma de la decadència del Botànic i de "fi de cicle". Açò sí, ha garantit que en el seu partit estan d'acord en el diàleg i a "fugir de confrontació" en matèria hídrica.

El socialista ha replicat criticant que el PP va estar "molt temps governant i no va fer res", a més d'acusar-los d'obrir guerres de l'aigua a Alacant. Ha recordat que la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va manifestar fa uns dies a Alacant el compromís del Govern amb el transvasament, recalcant que el seu partit no renunciarà "ni a una gota".

I el 'popular' ha rebatut preguntant-se si és que a la Comunitat Valenciana li sobra l'aigua o té "un Mississipí" per a permetre's les "tisorades" al Tajo-Segura.