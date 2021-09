El Consell destaca el compromiso de Renfe de mejorar las cercanías mientras se concretan los recursos para la cesión

España, en declaraciones a los medios en las Corts, ha señalado que la reuniones con el Gobierno para analizar la cesión comenzarán antes de finales de año y confía en que la transferencia se produzca en "un plazo razonable", que no se ha atrevido a concretar porque será "un proceso largo y complejo". "No queremos la competencia a cualquier precio, sino para mejorar el servicio", ha subrayado.

En ese sentido, ha recalcado que este servicio "no funciona adecuadamente desde hace mucho tiempo" y que además esta situación, que sufren miles de valencianos para desplazarse a estudiar o trabajar, "se ha agravado" en los últimos meses.

Así, ha insistido en que "no es una situación nueva, sino que se ha ido gestado por la falta de inversiones y de planificación" y que ha atribuido a que en España se había priorizado la alta velocidad frente a las cercanías. Por contra, ha destacado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha "reorientado" los Presupuestos Generales del Estado hacia "la movilidad, cotidiana, la del día a día".

Además, el Consell ya se ha reclamado a Renfe que se adopten medidas "rápidas" para acabar con el colapso de las cercanías en las horas punta y la compañía ha asegurado que en los próximos meses se incorporarán más maquinistas para normalizar la situación. "Estaremos pendientes", ha advertido.

España ha desvinculado el compromiso de Renfe de aumentar maquinistas con la huelga anunciada por el sindicato. "La conflictividad no puede parar la incorporación de nuevos maquinistas que se necesitan en la Comunitat", ha subrayado.

Al respecto, ha defendido que a medio y largo plazo las cercanías deben estar gestionadas por los Gobiernos autonómicos porque una gestión "más cercana sería también una gestión más eficaz".

No obstante, ha aclarado: "No queremos una competencia para tener una competencia más, sino porque creemos que no es la solución pero sí una parte para mejorar la gestión con los recursos, infraestructuras y medios humanos necesarios". "Eso es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo y que ahora queremos acelerar", ha recalcado.

PROCESO "LARGO Y COMPLEJO"

Para ello, mantendrán unas reuniones antes de finales de año para un proceso que será "largo y complejo", como se observa en Cataluña que "llevan mucho años con este proceso", pero "es parte de la solución". Por ello, desde la Generalitat ya se está estudiando qué recursos, personal y que financiación se requiere para poder prestar un buen servicio porque "la transferencia no sería a cualquier precio".

En ese sentido, ha recalcado que esa cesión además de entre las Administraciones también debe ser consensuada con los trabajadores. España confía poder cuantificar en los próximos meses la cuantía global que se requería.

Asimismo, ha aclarado que la voluntad de la transferencia siempre la ha tenido este Consell pero que ahora se ha acelerado la petición porque la situación "ha empeorado" y ha habido una pandemia que ha afectado a todo el sistema. "Aún queda mucho trabajo y negociación, pero hay una buena percepción por el Gobierno de España de avanzar en esta línea", ha garantizado.