Almeida marca perfil moderado y "abierto a las ideas" en la convención del PP en Madrid sin menciones a Ayuso

Los barones populares llevan días aconsejando al presidente Pablo Casado un mayor distanciamiento con Vox. El portavoz nacional y alcalde de la capital ha aprovechado sus minutos de gloria para cumplir con ese mismo objetivo. José Luis Martínez-Almeida ha marcado perfil frente al discurso tolerante de Vox con los antivacunas. Todo bajo el contexto de que hay "sumar una amplísima mayoría social para reforzar España".

También se ha guardado tiempo para cargar contra Sánchez y los populismos, así como para atribuirse el eslogan 'libertad' -acuñado en la Comunidad- para la propia capital. Lo ha hecho en ausencia de la presidenta regional, que aún recorre Estados Unidos. Y para concluir su discurso, un gesto de lealtad al presidente del PP al que emplaza, entre aplausos, a ganar "cuanto antes las elecciones". Junto al presidente popular se encontraba Esperanza Aguirre, a quien la organización del evento ha improvisado un asiento.

José Luis Martínez-Almeida ha protagonizado la tercera jornada nacional del PP que aterrizaba este miércoles en Madrid tras pasar por Santiago y Valladolid. En su intervención ha estado acompañado del expresidente de la Comisión Europea y de Portugal con quien ha tratado el mundo postCovid. Y ha sido sirviéndose de la presencia de José Manuel Duran Barroso, actual presidente de la Alianza Mundial por la vacunación, cuando ha reivindicado la vacunación frente al discurso de Vox de libertad frente a la vacuna.

La vacuna- dice el portavoz popular- es "particularmente importante en un momento en el que desde determinados sectores se niega la entidad de la vacunación y con la que precisamente con el calendario de vacunación tal y como se ha realizado nos encontramos en estos momentos en la situación de contención de la pandemia como no se había producido en los 18 meses anteriores". Así ha apelado de manera tácita a su socio preferente.

El también alcalde de la capital ha presentado al partido popular, como una opción moderada para los españoles. "El Partido Popular hace una convención nacional abierta a las ideas y abierta a todos los españoles. No lo hace únicamente desde la perspectiva de nuestros principios y convicciones, sino desde la convicción de que estamos en un momento en que es imprescindible sumar una amplísima mayoría social para reforzar España y para mejorar la sociedad española", ha señalado.

Como receta para salir de la pandemia, Almeida sugiere "reforzar las democracias liberales", dado que "fortalecer las instituciones es el camino" mientras que "degradarlas las empuja a lo que el populismo pretende conseguir" y ha alertado en este punto de aquellos que "defienden el muro de Berlín". Es decir, el regidor madrileño ha contrapuesto la democracia occidental con el comunismo que fue derrotado con la caída del muro de Berlín y que, a su juicio, una parte del Gobierno español quiere seguir manteniendo vivo.

Así, Almeida propone añadir al tradicional ideario del PP el fortalecimiento de las instituciones frente a la "degradación" que promueven los populismos. En este punto, ha apelado de manera tácita al propio Sánchez en alusión a sus criticas contra la sentencia del TC que decretó la inconstitucionalidad del estado de alarma.

En este sentido, Almeida ha admitido que el Gobierno se hubiera podido equivocar, pero ha advertido frente a "las pulsiones de aprovechar las situación". Le reprocha que haya afrontado la sentencia tratando de "desacreditar" al Tribunal Constitucional. "Cuando el TC dice que no, uno no puede volver a equivocarse. No se puede decir que el TC está equivocado y el Gobierno no, porque había otras herramientas que permitían salvar vidas", ha apuntado.

El alcalde ha culminado su intervención con palabras de lealtad a su presidente. "Como dijo Donald Tusk ayer, presidente Pablo Casado, por favor, gana las elecciones lo antes posible por España y por los españoles". Una gran ovación de aplausos ha rodeado a José Luis Martínez-Almeida, quien esta vez no tenía que lidiar con la presidenta de la Comunidad. Tras quince minutos de discurso, el regidor no ha dedicado ni uno a la líder regional. Tampoco se ha proyectado el vídeo de Ayuso que estaba programado para el evento.

Aún más polémica ha sido la llegada de expresidenta del PP de Madrid y de la Comunidad. Esperanza Aguirre no tenía una silla reservada a su nombre. Los organizadores del evento han tenido que improvisar una silla. Finalmente se ha sentado junto a Casado, en el hueco reservado para mantener las distancias de seguridad que marca el protocolo sanitario.