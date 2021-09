La Rioja registra junto a Madrid el mayor incremento en rupturas matrimoniales en el segundo trimestre

Nuestra región, al igual que ha pasado en el resto de España, ha incrementado este tipo de procedimientos debido a que, en el segundo trimestre de 2020 las rupturas matrimoniales descendieron significativamente por la crisis sanitaria y la declaración del Estado de Alarma. En la Rioja concretamente se registró el año pasado un descenso del 63,1 por ciento, superando en 21 puntos la media nacional, que registró un descenso del 42,1 por ciento.

Sin embargo, La Rioja se encuentra entre las comunidades autónomas que menor número de demandas por ruptura matrimonial ha registrado por cada 100.000 habitantes, con un total de 52,3. Está entre los seis territorios donde menos separaciones, divorcios y nulidades se han presentado.

Las separaciones no consensuadas se han mantenido invariables en ambos trimestres de 2020 y 2021, sumando sólo 2. Las separaciones consensuadas, sin embargo, han pasado de 3 en 2020 a 10 este año con incremento del 233,3 por ciento.

En cuanto a los divorcios no consensuados han aumentado este trimestre de 2021 un 72,4 por ciento pasando de 29 a 50 y los divorcios consensuados se han incrementado un 133,0 por ciento, ya que de 45 en 2020 pasaron a 105 en 2021.

Los procesos por la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas suben también un 333,3 por ciento respecto al segundo trimestre del año anterior y las no consensuadas un 94,7 por ciento. Han pasado de sumar entre las consensuadas y no consensuadas 25 en 2020 ha 63 en 2021.

En cuanto a los procedimientos para la Modificación de Medidas no consensuadas, se ha registrado un aumento del 123,5 por ciento. Y las demandas por Modificaciones de Medidas consensuadas también aumentaron un 180,0 por ciento.