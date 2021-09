Les candidates a fallera major de València responen els insults i racisme amb la campanya en xarxes 'No són cromos'

Així, les joves utilitzen l'humor i apareixen en un vídeo vestides de fallera i posant carasses, al costat de l'etiqueta #NosonCromos. A més, s'ha distribuït un missatge de les candidates i del jurat de 2022 en el qual denuncien que "durant aquests dies han patit atacs a les xarxes de persones que s'atreveixen a jutjar-les només veient una foto i abocar el seu odi, el seu racisme, el seu classisme i les seues ganes de fer mal emparant-se en la pantalla d'un ordinador".

"MÉS RESILIENTS I MILLORS PERSONES"

"Són les falleres majors de la pandèmia, han passat, com tothom, per una situació dura, algunes han perdut amics i familiars i totes han vist com durant dos marços no tenien falles i han cremat les seues falles al setembre. Aquestes experiències les han fet, com a tothom, més resilients i millors persones. De veres creieu que els aneu a fer mal?", es pregunten.

D'aquesta manera, el grup que integrarà la Cort d'Honor 2022 i del que eixirà triada la pròxima fallera major contesta als missatges despectius que des d'alguns comptes en xarxes socials es van llançar en publicar-se les fotografies oficials de les candidates.

Especialment, l'aspirant de la comissió Portal de Valldigna-Salinas ha rebut desqualificacions xenòfobes i racistes per la seua procedència, que han sigut condemnades per la Junta Central Fallera.

Els comentaris en qüestió feien referència a la procedència de la candidata, comparaven la seua vàlua personal segons la vestimenta i, fins i tot, arribaven a dir que, per aquests motius, "desentona amb la resta de les candidates".

En aquesta línia, la pròpia comissió Portal de Valldigna-Salinas ha mostrat el seu "més absolut rebuig a aquells que utilitzen l'altaveu que els proporcionen les xarxes socials i altres mitjans per a difondre missatges d'odi, xenòfobs i racistes".

"València és una ciutat inclusiva i acollidora, multicultural i multirracial, en la qual totes i tots tenim cabuda, independentment de la nostra nacionalitat, color, raça, sexe o orientació sexual. El nostre objectiu comú és aconseguir una societat lliure de racisme i de discriminació", afigen.