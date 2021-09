PP avisa que si el Mar Menor sufre otra anoxia y el Estado no hace nada acudirá al Defensor del Pueblo y a la Justicia

Así lo ha anunciado en un contacto con los medios a las puertas de la Delegación de Gobierno la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, junto con los diputados regionales del PP Jesús Cano, Juan Antonio Mata y Ramón Sánchez-Parra, y el senador Francisco Bernabé.

"Volveremos las veces que haga falta, pero si se vuelve a repetir este episodio y el Estado no hace nada, la próxima parada será el Defensor del Pueblo y acudiremos a la vía judicial", ha insistido Guardiola, que ha dejado claro que el Mar Menor "no puede esperar más y el Gobierno de Pedro Sánchez no puede mirar a otro lado; la laguna necesita una respuesta de Estado".

El Mar Menor, ha reiterado, se encuentra en una situación "extremadamente crítica, muy grave", por lo que ha hecho un llamamiento "alto y claro" al delegado del Gobierno, José Vélez, para que "traslade al presidente del Ejecutivo de la nación la urgencia y necesidad crítica de que se actúe cuanto antes".

Y es que, ha manifestado, "el Mar Menor no puede esperar más, no tenemos tiempo, es cuestión de horas o de días que se vuelva a repetir el mismo episodio que sufrimos en agosto, por eso necesitamos con urgencia que se actúe con contundencia".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno central que "actúe de una vez o nos deje actuar, porque el Mar Menor es una cuestión de Estado y exige una respuesta de país".

Ha recordado que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, pedía este lunes por carta a Pedro Sánchez una mesa bilateral para abordar asuntos como el Mar Menor.

"Si Pedro Sánchez se ha sentado con representantes de Cataluña en una mesa bilateral, esto no tiene la suficiente importancia como para sentarse con López Miras y acometer con urgencia actuaciones en el Mar Menor, qué más tiene que ocurrir para que Sánchez se ponga manos a la obra", ha cuestionado.

Igualmente, ha hecho referencia a la reunión que este martes mantuvo el Comité Científico y el grupo de trabajo de ecología lagunar, en el que se constató la necesidad de "actuar con urgencia en Marchamalo, recuperar el calado", una actuación, dice, "controlada, puntual y recomendada por los científicos".

Según la portavoz de los 'populares' murcianos, "a día de hoy es la única propuesta científica que hay encima de la mesa, porque el Gobierno de la nación no ha propuesto nada".

"Han pasado 40 días desde que vino la ministra Teresa Ribera sin que haya hecho nada, ni una actuación, al contrario, todas las propuestas del Gobierno regional se han tumbado, las actuaciones de Marchamalo, los convenios de fangos y lodos y las actuaciones solicitadas por López Miras, como asumir los costes del Colector Norte", indica.

Además, critica Guardiola, "hace un mes que la ministra estuvo en el Congreso y dijo que, al menos, una vez al mes se reuniría con colectivos afectados y ha pasado un mes y ha demostrado que miente con descaro".

Para finalizar, insta al delegado de Gobierno a transmitir a Pedro Sánchez "la situación de emergencia en el Mar Menor y si por dejación de funciones no lo hace pediremos amparo a la justicia".