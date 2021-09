La Comunitat estrena cita gastronòmica: 'Menús d'ací' arriba amb 70 locals per a reivindicar el producte de temporada

Així, fins al dia 17 d'octubre, prop de 70 establiments de les províncies de Castelló, València i Alacant oferiran un menú creat en exclusiva per a aquest esdeveniment juntament amb Hoteleria València (Federació Empresarial d'Hoteleria de València), ASHOTUR (Associació d'Hoteleria i Turisme de Castelló) i FEHPA (Federació d'Empresaris d'Hoteleria de la Província d'Alacant).

Les millors receptes de la terreta elaborades pels seus xefs de referència a força de producte de qualitat i proximitat, aquesta és l'essència de Menús d'ací.

Cadascun dels establiments participants ha preparat per a aquesta cita gastronòmica una o diverses propostes de menú protagonitzades per productes de temporada com l'arròs, la tomaca, la carxofa, la carabassa, el raïm de taula, la magrana i per totes les riqueses alimentàries pròpies de l'entorn i entre les quals també es troben els vins de la Comunitat Valenciana o l'oli d'oliva.

Totes elles es troben en la pàgina web