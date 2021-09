L'IVO, entre els 50 millors hospitals oncològics del món per segon any consecutiu

La Fundació Institut Valencià d'Oncologia (IVO) es manté per segon any consecutiu entre els 50 millors centres oncològics del món, segons la classificació World's Best Specialized Hospitals 2022, elaborat pel setmanari nord-americà Newsweek.