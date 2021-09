Cvirus.- Barceló destaca el "pas important" dels nous aforaments esportius que entraran en vigor l'1 d'octubre

Barceló, en declaracions als mitjans en les Corts, ha ressaltat sobre aquest tema que l'ampliació dels aforaments aprovats per unanimitat en el Consell permeten un aforament màxim del 100% per a esdeveniments en recintes oberts i un aforament màxim del 80% per a esdeveniments en recintes tancats garantint-se sempre una distància interpersonal mínima d'1,5 metres.

No obstant açò, ha recalcat que es deuran mantindre unes condicions de seguretat, també a l'exterior, com l'obligació de portar la mascareta posada i la prohibició de fumar i de consumir begudes, excepte aigua, i d'aliments, així com controlar els accessos i les eixides perquè siguen "ordenades i no es produïsquen aglomeracions".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquests nous aforaments entraran en vigor l'1 d'octubre per a tota Espanya i a final de mes el Consell es tornarà a reunir per a revisar aquest acord en funció de com evoluciona "no només la baixada de la transmissió, sinó la vacunació i el percentatge de la població diana que ja compta amb la pauta completa".

Barceló ha destacat que es tracta d'un pas important" que s'ha pogut adoptar perquè en tota Espanya "va baixant el risc de transmissió" i la incidència acumulada en totes les comunitats en ja inferior a la de cent casos per 100.000 habitants.

Preguntada per si aquest acord afectarà al Congrés Nacional que celebrarà el PP aquest cap de setmana a la plaça de bous de València, ha replicat que aquests nous aforaments estan destinades només a les competicions esportives de la Lliga Nacional de Futbol Professional, la Lliga de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), així com d'altres esdeveniments esportius.

En eixe sentit, ha aclarit que per a la resta d'esdeveniments cada comunitat manté els seus propis aforaments i en el cas de la Comunitat Valenciana les noves mesures aprovades dilluns passat es revisaran per al 9 d'octubre.