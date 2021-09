Erupció.- Les Corts mostren el seu "afecte" a la Palma i demanen tot el suport de les administracions als desallotjats

"En nom de la ciutadania valenciana, volem mostrar tota la nostra solidaritat amb les persones evacuades de les seues llars i, molt especialment, el nostre afecte als qui han perdut les seues vivendes, els seus cultius o qualsevol un altre bé", ha manifestat el president de la cambra, Enric Morera, a l'inici de la segona jornada del Debat de Política General.

La declaració també lloa la coordinació de les administracions implicades, des dels ajuntaments de l'illa, el Cabildo de la Palma, el govern de Canàries i l'executiu central, destacant que ha ajudat a previndre, a evacuar i a evitar danys als palmers.

Trasllada "les més sinceres felicitacions" i el suport al personal científic, Protecció Civil, bombers, sanitaris i forces i cossos de seguretat que estan en primera línia, així com a les organitzacions i voluntaris que segueixen treballant per protegir als habitants i que s'han preocupat per salvaguardar la seua integritat.

I desitja "profundament" la tornada a la normalitat de l'illa i el retorn de tots els seus habitants a la zona, demanant la màxima celeritat perquè els afectats reben tot el suport institucional possible per a pal·liar les seues necessitats.