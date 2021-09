L'EMT recupera les tasques externalitzades en taller en 2013 a través de promoció interna i borses de treball

Així mateix, ha precisat que aquesta reestructuració de l'àrea tècnica es durà a terme a través d'una promoció interna i de borses de treball amb les quals es cobriran les necessitats abans que finalitze l'any.

L'EMT ha explicat que en 2013 es va iniciar l'externalització de l'àrea tècnica de la companyia i ha ressaltat que eixe procés va ser paralitzat per l'actual direcció. L'entitat ha agregat que alguns contractes no s'han pogut rescindir fins ara per afectar a "treballs crítics per al funcionament intern de l'empresa".

"És tal el desajustament que va deixar el PP en l'empresa pública que sis anys després de la nostra arribada a la direcció hem de seguir posant ordre", ha assenyalat el president de l'EMT i edil de Mobilitat Sostenible a València, Giuseppe Grezzi (Compromís).

Grezzi ha indicat que l'objectiu de l'actual direcció és el d'"oferir treball de qualitat i trencar amb eixe procés privatitzador que el PP va iniciar en 2013 i que, afortunadament, es va quedar a mig fer".

La reestructuració de l'àrea permetrà que eixos treballs, que estaven externalitzats i que formen part del manteniment dels vehicles, passen a ser realitzats per treballadors i treballadores de l'entitat.

Per a açò, l'Empresa Municipal de Transports engegarà un procés de promoció interna i s'obriran borses d'ocupació, tal com es va pactar amb els sindicats, ha subratllat l'entitat, que ha afirmat que açò permetrà crear nous llocs de treball.

A partir d'eixos canvis, la companyia municipal únicament mantindrà amb una entitat externa la neteja dels autobusos perquè "es necessita una empresa especialitzada que realitze les tasques de desinfecció i neteja diària", també "tenint en compte el context de pandèmia" actual. La contractació d'eixe servei es troba actualment en procés d'adjudicació.