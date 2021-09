Detinguda una parella per nombrosos robatoris en explotacions agrícoles de Montfort

En concret, es tracta de 10 delictes de robatori amb força i un delicte de furt. No obstant açò, els agents han pogut recuperar nombrosos efectes sostrets que han sigut retornats als seus propietaris.

L'operació policial ha sigut portada de forma conjunta entre la Guàrdia Civil i la Policia Local de Montfort. Tots dos han passat a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Novelda, que ha decretat llibertat amb càrrecs per als dos, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els fets van ocórrer durant la segona quinzena d'agost, quan la Guàrdia Civil va poder constatar un increment de robatoris i furts en vinyes a Montfort, on se sostreia tot tipus d'efectes metàl·lics susceptibles de ser posteriorment venuts com ferralla, especialment rotllos de tancat metàl·lic, dels quals s'havien robat un total de 7.000 metres.

Així mateix, el 'modus operandi' consistia a aprofitar les hores del descans dels agricultors per a menjar durant el migdia i així evitar la presència de possibles testimonis.

Per açò, els agents van iniciar una investigació i van aconseguir identificar un vehicle i als seus ocupants, els quals circulaven per la zona agrícola on s'estaven produint els robatoris. Una vegada van inspeccionar el vehicle van comprovar que en el seu interior portaven diversos rotllos de fil d'aram, una bateria de vehicle i altres elements dels quals no van poder acreditar la seua procedència.

Els efectius es van posar en contacte amb les víctimes, les quals van confirmar que es tractava de dites materials, per la qual cosa immediatament es va realitzar l'entrega dels mateixos als legítims propietaris, i al mateix temps, es va dur a terme l'arrest d'aquestes dos persones.

D'altra banda, els investigadors van rebre per part de la Guàrdia Civil d'Asp i de la Policia Local del Fondó de les Neus informació que relacionava al vehicle amb altres robatoris a la localitat del Fondó de les Neus.