Consejos para dejar de recibir 'spam' e intentos de 'phishing' en el correo electrónico

Dos por uno en gafas, seguros de coche a mitad de precio, una televisión gratis si te cambias de tarifa... Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico es para muchas personas una tarea molesta ya que para encontrar un mail relevante hay que pasar decenas de anuncios que no hemos solicitado. Esa publicidad no deseada se llama spam.

Entre esos mensajes que sólo buscan captar nuestra atención y vendernos sus productos se cuelan otras que tienen una intención muy diferente: timarnos mediante la técnica del phishing para hacerse con nuestros datos y nuestro dinero. Aunque nadie está libre de recibir estos correos electrónicos por completo, sí podemos seguir una serie de recomendaciones para reducir la cantidad que nos llega cada día a nuestra bandeja de entrada.

Ábrete una cuenta solo para registrarte en páginas web y configura los filtros antispam

Paula González, experta en ciberseguridad y jefa de Auditoría en GMV, nos recomienda empezar por abrirnos una dirección de correo electrónico y que la usemos únicamente para registrarnos en páginas web: “que sea la que se llene de ‘basura‘ ya que muchas veces el phishing viene de correos obtenidos en brechas de seguridad”.

Por otro lado, nosotros mismos podemos configurar filtros antispam a través del correo electrónico para minimizar la llegada de los mensajes basura. A este consejo, la experta en ciberseguridad añade “evitar poner el correo en cualquier cosa que esté publicada en internet para que los ‘malos’ no lo tengan”.

Respecto a los SMS maliciosos que también podemos recibir (smishing), las recomendaciones de González para prevenir que obtengan nuestro número en internet son las mismas: no ponerlo en cualquier página que nos lo pida. Aunque en este caso, indica que “existe el problema adicional de que muchas empresas venden bases de datos con números de móvil a terceros además de que se pueden descubrir números válidos mediante sistemas de llamada automática”.

Inscríbete en la lista Robinson y ejerce tu derecho a la oposición

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha elaborado una lista de recomendaciones para no recibir publicidad no deseada.

Entre ellas se encuentran:

● Inscríbete en la lista Robinson. ¿Cuál es la finalidad de esta lista? Como ya os explicamos en Maldita.es, apuntándote en ella puedes “evitar que las operadoras y otras empresas te bombardeen con llamadas y mensajes para que compres sus productos”.

● Utiliza el medio que se indica en el email que hayas recibido para comunicarles que no quieres recibir más mensajes. Puede ser un correo electrónico, el envío de un SMS, la selección de un enlace o la llamada a un número telefónico gratuito. Por lo general, los emails contienen un apartado con textos como “darse de baja”. Pincha sobre él e infórmate cómo hacerlo.

● Evita dar consentimiento para que te envíen publicidad. En muchas ocasiones damos permiso para que nos envíen comunicaciones y publicidad. Por tanto, es importante que leas antes de marcar la casilla o aceptar que nos envíen esos mensajes.

● Si ya has dado tu consentimiento, puedes retirarlo. Puedes revocar el consentimiento prestado en cualquier momento y a través de un medio sencillo, como puede ser una llamada a un teléfono gratuito o a los servicios de atención al público que la persona responsable del tratamiento hubiera establecido.

● Comunícales que no quieres recibir publicidad. En ocasiones, como indica la AEPD, te pueden “enviar publicidad por medios electrónicos si existe una relación contractual previa, siempre que tus datos de contacto se hayan obtenido de forma lícita y se trate de publicidad de productos o servicios similares a los que hayas contratado”. En estos casos también “deberán ofrecerte la posibilidad de oponerte a recibir publicidad mediante una forma sencilla y gratuita, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones que te dirijan”, aclaran.

● Pon una reclamación. Si tras reclamar a los anunciantes no estás satisfecho, puedes recurrir a Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial) la cual habilita un sistema gratuito de mediación voluntaria, al que se han adherido diferentes empresas de telecomunicaciones como Telefónica, Orange o Yoigo. Si a pesar de todo, continúas recibiendo publicidad no deseada, puedes presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Aunque siguiendo estos pasos puedes minimizar la recepción de correos electrónicos no deseados, no quiere decir que no puedas recibir algún que otro caso de phishing. Por tanto, es muy importante que prestes atención a elementos como si la dirección del correo electrónico coincide con la empresa o entidad que dice ser, si el email tiene faltas de ortografía o que te fijes en la dirección a la que te redirige.

Y ante la duda, no des tus datos. Ponte en contacto con la empresa o entidad que dice ser. También puedes escribirnos a timo@maldita.es o consultarnos a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19).