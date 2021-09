Albares compara el 'caso Ghali' con el 'Delcygate' y recuerda al PP que finalmente "se archivó sin juicio"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha comparado este miércoles el 'caso Ghali' con el llamado 'Delcygate', recordando al PP que pese a sus reiteradas acusaciones finalmente no se halló delito alguno por parte del Gobierno y fue archivado sin juicio.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada 'popular' Valentina Martínez Ferro en el Pleno del Congreso, Albares ha pedido al PP que "tenga cuidado" no les vaya a ocurrir como "con el 'Delcygate', que estuvieron semanas trayendo todo tipo de acusaciones" al Congreso que "fueron archivadas sin juicio porque nadie apreció ningún indicio de delito".

Sus palabras, en referencia al encuentro en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, objeto de sanciones por parte de la UE, han generado protestas de algunos diputados del PP, a los que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio.

El ministro de Exteriores ha asegurado que tiene "plena confianza" que en el caso de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado abril el Gobierno cumplió con la legalidad, evitando pronunciarse sobre la petición expresa del PP, que le ha reiterado Martínez, de una comisión de investigación parlamentaria sobre esta decisión.

Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Exteriores ha vuelto a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el responsable último de la decisión de autorizar la entrada por motivos humanitarios de Ghali.

Además, ha dicho que su afirmación de que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer es más propia de 'El Padrino' que de un jefe de una democracia consolidada.

VARIOS MINISTERIOS SALPICADOS

"Moncloa decidió que todo se ocultase, que todo se negase" y en último término también el cese de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que el próximo lunes tendrá que comparecer como imputada ante el juez de Zaragoza que lleva el caso, ha insistido, recordando que el caso salpica ya a los ministerios de "Exteriores, Defensa, Interior, a Vicepresidencia, a la ministra de Educación y a la presidenta socialista de La Rioja".

En este sentido, "si todo se hizo conforme a la ley, no tiene nada que temer", le ha dicho a Albares, a quien ha pedido que "no se esconda". No obstante, ha resaltado que hubo al menos "tres hechos delictivos" en la entrada del líder del Polisario al no pasar el control de entrada, no mostrar su pasaporte y registrarse con nombre falso en el hospital de Logroño en el que recibió tratamiento contra la COVID-19.

Albares ha pedido a la diputada del PP que "respete el trabajo" del personal diplomático, militar y sanitario y que no arroje "una sombra de sospecha" sobre el mismo "con el único objetivo de obtener un rédito político".

PAPEL DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

En cuanto al reproche que le ha hecho Martínez de que sea la Abogacía del Estado "quien defienda en los tribunales" el caso "en un nuevo capítulo de uso partidista de las instituciones" y con el objetivo de "defender a Sánchez de la verdad de Laya", el jefe de la diplomacia ha dicho que "el Gobierno respeta el criterio profesional y técnico" de los abogados del Estado.

Así las cosas, ha defendido que "lo mejor es dejar trabajar" tanto esta como la justicia y ha denunciado que el problema es que al PP "no les interesa la verdad, aunque sea a costa de extender dudas" sobre los funcionarios y las instituciones del Estado.

Lo que hacen, ha añadido, es "ir por Europa extendiendo la duda sobre la independencia judicial, sobre la llegada de fondos a España, pero pierdan toda esperanza, eso no lo van a conseguir porque el Gobierno está situando a España donde debe, en Europa, en Naciones Unidas, en el seno de la OTAN".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: