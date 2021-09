Las rupturas matrimoniales aumentan en Galicia en un 55,3% respecto a 2020 "debido al efecto de la crisis sanitaria"

En cambio, si los datos del presente año se comparan con el periodo anterior a la pandemia de covid-19 -con el segundo trimestre de 2019-, las demandas de 2021 disminuyen en un 8% respecto a la misma etapa de 2019, cuando se presentaron 1.471 demandas.

Según los datos recogidos por el servicio de Estadística delConsejo General del Poder Judicial y de los que se ha hecho eco el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el conjunto del Estado, el número total de demandas de ruptura matrimonial presentadas entre abril y junio de este año fue de 26.752, un 6 % menos que en 2019 y un 62,2 % más que en 2020.

Si se relacionan las rupturas con la población a 1 de enero de 2021, se observa que por cada 100.000 habitantes en Galicia se contabilizaron, en el periodo estudiado, 50,3 demandas, frente a las 56,5 de media estatal.

En la Comunidad y respecto a 2019, los datos muestran que se han reducido tanto los divorcios consensuados (de 840 a 804, un 4,3 %) como los no consensuados (de 576 a 507, un 12 %). Respecto a las separaciones consensuadas, han pasado de 39, en 2019, a 31 en el segundo trimestre de este año, cuando se registraron 12 no consensuadas, frente a las 16 de 2019. En este periodo no se registró ninguna petición de nulidad matrimonial.

Por otra parte, entre el 1 de abril y el 30 de junio se iniciaron 183 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 4,6 % más que en el mismo periodo de 2019 (175). En el segundo trimestre de 2019 y de 2021 se registraron las mismas demandas de modificación de medidas noconsensuadas (477).

En lo que respecta a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 354 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 264 del segundo trimestre de 2019, lo que supone un aumento del 34 %; y 350 demandas de modificación de medidas no consensuadas, prácticamente las mismas que en 2019, cuando se contabilizaron 356.