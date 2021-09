¿Sigues teletrabajando? Así es la silla que debes usar: ergonómica, transpirable... ¡y de 50 euros!

La llegada de septiembre supuso para muchos la vuelta a la rutina, pero, también a la oficina, ya que todavía había un gran porcentaje de población que seguía teletrabajando o que lo hacía por turnos. Esta modalidad de trabajo que estableció la crisis sanitaria global ha llegado, en muchos casos, para quedarse y para compaginarse con la presencialidad. Por ello, debemos tener en casa un espacio destinado a esta tarea con todo lo necesario para llevarla a cabo. Así, además de un ordenador que también nos pueda servir para nuestro tiempo de ocio, podemos contar con herramientas como reposapiés o alfombrilla para el ratón que nos ayudan a estar cómodos.

Pero si hablamos de comodidad no podemos no prestarle atención a la silla, que debe cumplir con todos los requisitos para cuidar de nuestra zona lumbar y para aportarnos sensación de bienestar mientras estamos trabajando en ella. Y es que, aunque existen herramientas como cojines lumbares o correctores de postura que nos ayudan a mantenernos erguidos, una buena silla también contribuye a conseguir esta posición. Además, no tienes por qué invertir una gran cantidad de dinero para hacerte con una buena. Este es el caso del modelo más vendido de Amazon, el de CashOffice, que, por menos de 50 euros, nos permite disfrutar de una silla ergonómica y cómoda. ¡Y está disponible en ocho colores!

La silla de trabajo más vendida de Amazon.. Amazon

El modelo más vendido de la plataforma

Esta silla es la más vendida de su categoría, gracias a un diseño básico y clásico que encaja en cualquier estancia. Además, ofrece diferentes colores para que escojamos el que más nos gusta o el que pega con nuestra decoración. Otra de sus ventajas es que es transpirable, ergonómica y cómoda para que el tiempo que pasemos en ella sea de calidad, evitando que notemos la espalda cargada o una sudoración excesiva. Su respaldo de malla incorpora soporte lumbar para mantener una correcta higiene postural durante el desarrollo de nuestra jornada laboral y su estructura cuante con cinco ruedas que garantizan esta buena posición.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.