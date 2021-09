Trenzano nega al jutge irregularitats en les ajudes al germà de Puig

El director general de Política Lingüística i Multilingüisme de la Generalitat, Rubén Trenzano, va tornar a negar ahir en l'Audiència de València haver comés algun tipus d'irregularitat en ajudes concedides a empreses de Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig, i va assegurar que no el coneixia. També va explicar que ell signava el que deien els seus tècnics, amb els qui tenia «confiança plena», i va advertir que es van revisar les subvencions i no es va veure gens il·legal.

Trenzano es va asseure en el banc dels acusats, en l'Audiència Provincial, acusat pel PP –acusació popular– d'un delicte de falsedat documental pel qual li demana sis anys de presó. La Fiscalia, per part seua, no veu delicte i reclama el sobreseïment de les actuacions, igual que la defensa. El Ministeri Públic veu «mala fe» en la diputada popular Eva Ortiz amb la seua querella i reclama la condemna en costes per al PP.

«Donar rellevància jurídic-penal a això em sembla ridícul. Si Trenzano haguera de revisar totes les actuacions dels tècnics no tindria temps, ha de posar a gent de confiança. No és un tècnic en dret», va asseverar el fiscal durant l'exposició de les seues conclusions, en les quals va insistir que no hi ha delicte i sí, en canvi, una «persecució amb finalitats polítiques» probablement «il·lícites», va apuntar.

L'acusat, que no va voler respondre a les preguntes de l'acusació popular, va defensar davant el fiscal que va fer el seu treball correctament i va negar tindre o haver tingut algun tipus de relació amb els germans de Ximo Puig.