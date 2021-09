Els 133 vacunòdroms tanquen després d'injectar 5,3 milions de dosis

Els 133 vacunòdroms habilitats en diferents punts de la Comunitat Valenciana van tancar ahir després d'administrar 5,3 milions de dosis d'immunització contra la Covid-19, en el que suposa un primer símbol de superació de la fase més dura de la pandèmia, i a final d'any ho faran els tres hospitals de campanya habilitats a València, Alacant i Castelló.

Encara que aquests últims s'embalaran i estaran a la disposició del Centre de Coordinació d'Emergències 112, la Generalitat confia a no haver de tornar a muntar-los. Mentrestant, els centres de salut i especialitats recuperaran l'atenció presencial al 100% a partir del 4 d'octubre i la combinaran amb la telemedicina «quan siga útil i necessària».

Els centres de vacunació massiva van clausurar ahir després de set mesos actius, en aconseguir «la fita de la vacunació màxima» amb 5,3 milions de dosis inoculades a quasi tres milions de persones. «Missió complida», va celebrar el president de la Generalitat, Ximo Puig, que va visitar l'habilitat a la Ciutat de les Ciències de València al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló. El cap del Consell va traslladar als sanitaris l'«orgull valencià» per la seua eficiència: «Sempre tindrem un deute amb tots els professionals de la sanitat pública».

Durant els últims set mesos s'ha immunitzat en aquests punts a col·lectius especials, com a cossos de seguretat o docents, i s'ha citat a la població per grups «sempre des d'una mirada solidària i democràtica», a més de repesques i vacunació sense cita.

Al març, els vacunòdroms van ser els tres hospitals de campanya, després del que es van sumar 22 punts fins a arribar al maig als 133 que tanquen les seues portes, excepte els d'Altea i San Miguel de Salinas (Alacant) que ho faran hui i demà per les seues festes locals.

En xifres, set de cada deu dosis inoculades en la Comunitat s'han punxat en els vacunòdroms: 1.981.014 a Alacant, 461.345 a Castelló i 2.886.601 a València. Per tipus de vacunes, 3.689.449 de Pfizer (69,2%), 766.136 de Moderna (14,5%), 710.541 d’AstraZeneca (13,3%) i 162.834 de Janssen (3%). Per centres de vacunació, els més destacats són la Ciutat de les Arts i les Ciències (639.447 dosis), la Ciutat de la Llum d'Alacant (317.701), IFA Alacant (278.768) i el Auditori de Castelló (189.079). De fet, en aquests quatre vacunòdroms s'han administrat 1.424.995 dosis, el 26,7% del total.

Cada dia, fins a 2.146 professionals han atés la població en aquests punts, entre infermeres, personal d'administració, tècnics auxiliars i metges, distribuïts en 580 equips. En els quatre grans vacunòdroms s'han utilitzat més d’1,8 milions d'agulles i 1,6 milions de xeringues. Tots aquests números demostren que la Comunitat està per damunt de la mitjana en els principals indicadors de vacunació d'Espanya, que se situa en el primer lloc del món. Actualment, el 87,6% de la població a vacunar ja compta amb la pauta completa i el 90,1% té almenys una dosi.

Puig va recordar que la campanya continua amb les dosis de reforç en residències i amb la immunització de la població immunodeprimida, i va fer una crida a les persones que encara no s'han vacunat. Va anunciar així que els ambulatoris iniciaran una «cerca activa» per a oferir-los aquesta «necessitat» i va garantir que poden posar-se en contacte amb el seu centre de salut.

El president, d'altra banda, va mostrar la seua preocupació per la situació dels xiquets que «no han tingut cap mena de vacunació» i va assegurar que estan pendents de la decisió del Consell Interterritorial perquè Pfizer ja ha demanat que s'autoritze per als de 5-12 anys. Va defensar que el «lògic» seria que es vacunaren en els centres de salut, per al que va reafirmar la seua intenció de millorar els recursos en Atenció Primària.

En risc baix de contagi

La incidència acumulada de coronavirus en la Comunitat Valenciana va passar ahir a risc baix de contagi, ja que els casos diagnosticats en els últims 14 dies van descendir dels 50 per 100.000 habitants fins a situar-se en 49,12, enfront dels 62,58 casos de la mitjana estatal. L'última vegada que la incidència acumulada va estar en risc baix va ser el passat 23 de juny.