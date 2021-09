Violencia machista y el abandono de su padre: Emmy Russ comparte en 'Secret Story' algunos de sus peores momentos

Telecinco emitió este martes Secret Story: cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera. En el programa, Emmy Russ, una de las grandes desconocidas de la edición, se enfrentó a su Línea Secreta de la vida.

Aunque la joven omitió un duro episodio relacionado con su madre por estar relacionado con su secreto en el concurso, algo que ya adivinaron las redes; sus narraciones bastaron para tener claro que, como adelantó Carlos Sobera al inicio del programa, la joven había tenido una vida muy dura.

La alemana comenzó recordando su infancia. Según dijo, nunca le gustó estudiar ni se le dio bien, por lo que buscó alternativas como crear contenidos a las redes sociales para intentar ser famosa, algo por lo que sufrió el rechazo de sus compañeros de clase a los 13 años. "Esto me ayudó a ser fuerte, es muy difícil hacerme daño", dijo con orgullo.

Pero lo más difícil de sus inicios no fue eso, sino que su padre maltrataba tanto a su madre como a ella hasta que los progenitores se separaron, cuando Russ tenía 15 años. "Mi padre tenía un carácter difícil y violento", contó. Con el divorcio, la alemana perdió a su padre, tal y como recordó muy afectada.

"La familia se destrozó y me quedé sin padre, porque él no quiso saber nada de nosotros. Nunca nos quiso y algo ha ido siempre mal, porque nunca le llamé papá, sino que llamaba diciendo su nombre propio. Con la separación comenzó un juicio por mi custodia, y mi padre no me quería. Solo quería que mi madre le pagara dinero, porque ganaba más que él", narró.

Tras los trámites judiciales, Russ expresó que no había sabido nada más de su padre, pues, aunque ella se había intentado poner en contacto con él en varias ocasiones, para él estaba "muerta". Desde entonces, la joven vivió junto a su madre, que se mudó a Alicante para empezar una nueva vida.

Las posibles secuelas del maltrato de su padre a Emmy Russ

Según la protagonista del testimonio, la ausencia de su padre ha marcado algunos aspectos en su personalidad, como que siempre intente tener relaciones con hombres mucho más mayores que ella. En esa línea, recordó su primer noviazgo, que llegó cuando ella tenía 18 años y la otra persona 37.

Fue la joven quien terminó lo que consideró "una relación tóxica" en la que la pareja llegó a las manos en varias ocasiones y en la que, además, su novio la amenazó con matar a su familia cada vez que ella pretendía acabar la relación. "Estaba atrapada en la relación, pero no tenía mucha gente que me quisiera", dijo con tristeza.

En esa época, la alemana dejó de ir a clase, se refugió en la vida nocturna y tuvo muchos problemas con su madre, por lo que lo consideró el peor momento de su vida. Después tuvo otro noviazgo que se acabó justo dos días después de que la pareja firmara el contrato de compra de un piso.

¿Dónde están los seguidores de nuestra querida Emmy? 😍 Muy contentos de que esté en su mejor momento #SecretCuentaAtrás3 pic.twitter.com/xdGhWvLz1o — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

Con todo, el final de su línea secreta de la vida fue muy dulce y Russ aseguró estar en su mejor etapa hasta la fecha: "Me va mejor que nunca, yo decido lo que hago, estoy contenta con mi madre, con mi trabajo y con cómo vivo. Estoy empezando un capítulo nuevo en España que nunca habría podido imaginar y tengo muchas ganas de saber cómo sigue", concluyó con una sonrisa.