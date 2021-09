Tu horóscopo diario: miércoles 29 de septiembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 29 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo va a salir bien en un tema que ahora mismo puede que te preocupe algo, sobre todo si tiene que ver con un negocio o con tu perspectiva financiera. Intenta no darle vueltas y espera acontecimientos. Hay casualidades que te van a favorecer.

Tauro

Invertir en ti, en cualquier forma, pero con más atención en nuevos aprendizajes o conocimiento intelectual es muy importante. Aprender algo nuevo, por simple que parezca, es una forma perfecta de avanzar en este momento hacia tus sueños.

Géminis

Deja el móvil de lado y regresa a un contacto más directo con amigos y familiares. Estrechar lazos con ellos y vivir momentos de diversión te hace mucha falta. Es un balón de oxígeno mental para ti, ya que esa comunicación es muy importante.

Cáncer

Luna menguante hoy en tu signo, lo que te trae cierto tono de dejadez o de pocas ganas de hacer cosas, incluso mucha pereza de las obligaciones. No te dejes llevar por eso y ponte en marcha cuanto antes. Por la noche querrás descansar mentalmente.

Leo

Tu humor tiene ciertos altibajos y es porque a veces te empeñas en que todo gire a tu alrededor y como tu deseas. Eso debe cambiar si quieres que las cosas fluyan con más tranquilidad, sobre todo con la pareja. Se trata de dejar ciertos egoísmos de lado.

Virgo

Recobras una ilusión o un objetivo que tenías y que tuviste que dejar aparcado por varios motivos, quizá el principal el económico. Ahora ves que puedes llegar a conseguir ese proyecto aunque para eso deberás hacer un planteamiento diferente.

Libra

Te convocan a una reunión familiar que te va a traer un buen sabor de boca casi sin pensarlo. Déjate llevar por esos momentos y esas sensaciones en las que de alguna manera vas a sentir afecto y empatía. Lo pasarás mucho mejor de lo que supones.

Escorpio

Te interesa hoy centrarte en hacer valer tus intereses profesionales. Aunque creas que no es el momento más adecuado y que todo anda paralizado, hay alguien que te está observando atentamente. Te conviene dar lo mejor de ti.

Sagitario

Si administras bien lo que tienes, no te va a faltar nada relativo al dinero, pero eso sí, debes verlo sobre el papel, elaborarlo con calma y ver claramente lo que puedes gastar y lo que no. Ojo con los caprichos, que ahora mismo no necesitas.

Capricornio

Vas a echar de menos a alguien de la familia o a un hijo o hija que está lejos y no puedes evitar esa sensación un tanto triste. Pero sabes que de alguna manera estás ayudando a mejorar su vida y eso te reconforta en gran parte.

Acuario

Encarar los errores es la mejor manera de solucionarlos. No es día para esconder la cabeza debajo del ala, sino de analizar lo que se puede solucionar, que es mucho más de lo que parece. Si tienes que disculparte, hazlo sin dudar.

Piscis

Si pretendes mejorar tu imagen, es un buen momento para hacerlo aunque debes pensar que lo más importante es la salud y que eso debe primar sobre cualquier otra cosa. Tenlo muy en cuenta a la hora de hacer una dieta o de excederte en algo.