Cibeles celebra que el Gobierno vaya a ampliar Barajas, pero exige la inversión porque aún no han cobrado por Filomena

El Ayuntamiento de la capital celebra haber entrado dentro de los presupuestos de Aena para los próximos años. El Gobierno central ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2022-2026 por el que establece una primera inversión de 179 millones para ampliar el aeropuerto de Barajas. En esta primera fase se unificarán las terminales 1, 2 y 3, con el fin de que sean una única terminal al estilo de T-4. La inversión llegará hasta los 1.600 para ampliar la terminal 4 y construir dos aparcamientos.

Todos los grupos municipales -excepto Más Madrid por considerarlo nocivo para la contaminación- creen que la ampliación del aeropuerto de Barajas es buena para los madrileños. "Lo más importante es su valor económico, cultural y turístico para la ciudad", ha defendido el concejal popular, Álvaro González. Los socialistas se han unido a la celebración. "No hay que olvidar que estamos hablando de que Barajas crea 305.000 empleos y que es la puerta a Sudamérica", ha manifestado la portavoz Mar Espinar.

Si bien todos, excepto Más Madrid, apoyan la ampliación del aeropuerto, discrepan en el fondo de la proposición. El PP exige al Gobierno socialista a recibir "cuanto antes" la inversión completa. "Porque aún estamos esperamos que nos paguen lo que nos deben de Filomena", ha afeado González. En este punto, Espinar ha pedido retirar esta expresión de la propuesta. El PP se lo ha rechazado.

En todo caso, la propuesta ha salido adelante con el apoyo de PP, Cs y PSOE así como la abstención de Vox y de Recupera Madrid. Los primeros creen que la iniciativa "no es rigurosa", pero no quieren rechazarla para "no dejar manos libres al Gobierno de España para invertir tal cantidad de dinero a su libre albedrío". Los segundos no han votado 'sí' porque no comprenden que el PP "se haya apropiado de la bandera del progreso y la inversión y acuse a la izquierda de rechazar un proyecto que está promovido por el Gobierno de España".