Crocs lanza una colección de 'The Mandalorian' para viajar por la galaxia cómodo, pero con estilo

Desde que a finales del año pasado finalizase la segunda temporada de The Mandalorian con uno de los mayores cliffhanger de la saga, la sed por conocer el destino del pequeño Grogu no ha hecho más que crecer.

Tanto los fans más adultos hasta los más pequeños de la casa no han podido resistirse a los encantos de Baby Yoda, algo que las grandes empresas han sabido aprovechar a la perfección con cientos de productos de la gran estrella de la serie más aclamada de Disney+.

La icónica marca de zapatos Crocs ha vuelto a sumarse a la fiesta de The Child con una colección inspirada en The Mandalorian y sus personajes principales, lanzando el modelo Classic Clog de Crocs en colaboración con la serie.

Crocs de 'The Mandalorian'. CROCS

Disponible para adultos y niños, estos zuecos sorprenden con un colorido patrón inspirado en Grogu y siete amuletos plateados de Jibbitz con varios diseños de Baby Yoda, el casco de los mandalorianos, la frase wherever I go, he goes (donde quiera que vaya, él va) y el nombre de Mando.

El diseño de los Crocs está grabado sobre un zueco negro al que acompaña un asa plateada. Sin embargo, existen diferencias entre el modelo de adulto y el de niño. Mientras que el primero tiene un estampado en color verde y azul con el casco de Mando en la pulsera de agarre, el infantil tiene un estilo más divertido con un estampado estilo grafitti en amarillo, azul y verde, con un Grogu asomándose desde su cuna en el asa.

Se trata de una versión mejorada de aquellos Crocs que sacó Disney como merchandising oficial de la serie y que dejaron a los fans un poco fríos por la simpleza del diseño, ya que se trataba de un zueco plateado con un único Jibbitz de Baby Joda.