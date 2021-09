Cvirus.- Alacant aprova les bases de dos nous paquets d'ajudes de la Diputació per a festes i oci nocturn

En concret, es tracta d'una línia de 515.064 euros per als sectors de les festes tradicionals, i una altra per a l'oci nocturn per 475.604 euros, segons ha informat el consistori en un comunicat. Els sol·licitants podran optar a ajudes de fins el 3.000 euros en el cas de les empreses vinculades al sector de les festes tradicionals i de 5.000 euros per a les de l'oci.

Aquestes es podran incrementar en 500 euros per treballador fins el 10.000 euros per a les de l'oci, sempre que puguen acreditar una reducció de la facturació d'un 25% entre l'1 de juny de 2020 i l'1 de juny de 2021. En el cas dels negocis o empreses de festes tradicionals hauran d'acreditar la seua vinculació al sector almenys en un 50% de la seua activitat.

L'Ajuntament recorda que des que es va decretar el confinament per l'esclat de la pandèmia el 14 de març de 2020 s'han tramitat més de 17 milions d'euros només en ajudes econòmiques per a combatre els seus efectes en negocis i xicotetes empreses (cinc milions en 2020 i 12 en 2021).