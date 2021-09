Sanitat exigeix a Ribera que complisca "immediatament" amb les instruccions i col·labore en la reversió de Torrevella

Així ho han indicat fonts d'aquest departament després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana haja decidit no admetre una nova petició del grup per a suspendre cautelarment les normes de reversió i la comunicació, de 14 d'octubre de 2020 de la Conselleria de Sanitat, de no prorrogar la concessió.

Després d'aquest nou pronunciament del TSJCV, Sanitat exigeix a l'empresa concessionària que complisca "de forma immediata" amb les instruccions traslladades per la Generalitat en les normes de reversió i "facilite tota la informació requerida per a garantir que la reversió es realitza en les millors condicions".

Des del departament que dirigeix Ana Barceló se subratlla que, amb aquesta decisió, el tribunal "rebutja per cinquena vegada en set mesos la suspensió de les normes de reversió sol·licitades per l'empresa concessionària de la gestió del departament sanitari".

Per a Sanitat, el rebuig d'aquesta mesura cautelar implica que el TSJCV "ha tornat a avalar" el procediment que està executant "per a assumir amb plena seguretat jurídica la gestió directa del departament de salut de Torrevella a partir de la finalització del contracte de concessió administrativa el pròxim 15 d'octubre".

"Es tracta del cinqué pronunciament consecutiu en el qual el TSJCV denega la mesura cautelar sol·licitada per l'empresa contra les decisions adoptades per la Conselleria després de les actuacions prèvies del 22 de febrer, 26 de març, 26 de maig i 11 de juny", indica Sanitat.

Segons Sanitat, la nova resolució "ratifica la total validesa i vigència" de les instruccions traslladades el 14 d'octubre de 2020 a la concessionària "per a garantir una transició planificada i ordenada en el pas de la gestió privada a la pública del departament".

Per al departament de Barceló, la decisió del TSJCV "suposa un clar respatler als passos donats per la Generalitat para, des de la planificació, la transparència i el diàleg, garantir la normalitat en la prestació sanitària en el departament de Torrevella després del procés de reversió".

D'aquesta forma, recalquen que, tal com estava previst, el departament de Salut de Torrevella "s'integrarà en la xarxa sanitària pública valenciana i es gestionarà de forma directa des de la Conselleria de Sanitat a partir del dia 15 d'octubre".