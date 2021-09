Detecten un 'fals infermer' a la Safor que va exercir sense titulació durant els anys 2020 i 2021

L'entitat va presentar al gener una querella en un Jutjat d'Instrucció contra un home per falsificació de document públic i intrusisme professional. El supòsit "farsant" s'hauria fet passar per infermer durant els anys 2020 i 2021 sense estar en possessió de la titulació reglamentària ni estar col·legiat.

A aquest cas, recorda l'organització, cal sumar dos anteriors (en una residència i en una clínica de cirurgia plàstica i reparadora) que van ser descoberts en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat fa només uns mesos.

En aquest context, el COEV ha engegat una campanya informativa, dirigida a totes les gerències i direccions dels departaments de salut i a les diferents instàncies sanitàries públiques i privades, amb la finalitat de recordar-los que la col·legiació a Espanya és obligatòria per a totes els professionals d'Infermeria que vullguen desenvolupar les seues funcions en l'àmbit de la salut.

L'acció es llança després que l'organització col·legial de València detecte nous casos de persones que presumptament pretenen treballar en clíniques i residències de majors "sense comptar amb la titulació universitària de Grau en Infermeria, aprofitant la necessitat de professionals sanitaris que té el sistema de salut, com s'ha vist durant els períodes més durs de la pandèmia del coronavirus".

VALORACIÓ DE FERIDES

El col·lectiu recorda que, el passat mes de maig, el Jutjat d'Instrucció número 11 de València va donar la raó al Col·legi Oficial d'Infermeria de València i va condemnar a una dona, per un delicte d'Intrusisme detallat en l'article 403 del Codi Penal que, sense disposar del títol acadèmic de diplomada o Grau d'Infermeria ni estar col·legiada, "durant els anys 2019 i 2020 efectuava de forma habitual treballs com a infermera, exercint els actes propis de tal professió, tals com a sutures, cures, valoració de ferides, desenvolupant tal tasca en diverses clíniques privades de la Comunitat Valenciana", segons consta a la sentència judicial.

Situacions que "fonamenten la necessitat de recordar que la col·legiació obligatòria en Infermeria suposa una decisió jurídica que va adoptar el Tribunal Constitucional després de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la seua Sentència 201/2013 de 5 de desembre de 2013 i que va dictar que tots els professionals sanitaris, per a exercir, han d'estar col·legiats, independentment de si treballen en la sanitat pública o en la privada", segons concreta la presidenta del Col·legi d'Infermeria de València, Laura Almudéver.