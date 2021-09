El bus de la línea C5 usado para un rodaje no está afectado por la investigación y no ha acogido "público"

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el minibús alquilado por Tussam para un rodaje es "uno de los otros dos autobuses" de la ruta C5, suspendida a cuenta de la citada investigación, promovida por el Juzgado de Instrucción número once, que son distintos y "que se mantienen reservados a la espera de los resultados de la investigación", toda vez que sobre estas dos unidades no siniestradas "no hay ninguna orden judicial".

Mientras los dos minibuses de la línea C5 de Tussam accidentados siguen a la espera de ser peritados en el marco de la investigación judicial, los otros dos buses de dicha ruta no siniestrados "no se han puesto en servicio por un criterio de prudencia hasta que concluyan los trabajos", según el Gobierno local.

En este caso, se ha alquilado uno de esos dos autobuses pero "en un espacio acotado y confinado y sin público dentro". "Sólo se ha realizado el desplazamiento sin ningún usuario dentro y, una vez en el rodaje no ha circulado con usuarios ocupándolo", sostiene el Gobierno local, considerando que la ruta C5 podrá ser reactivada una vez finalice el peritaje de los minibuses accidentados.