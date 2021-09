Restaurantes de Lleida ofrecen un menú con productos de la Horta y vinos Costers del Segre

Once restaurantes de Lleida ofrecerán entre este miércoles y el 30 de noviembre un menú con productos de la Horta, el espacio agrario que rodea la ciudad, y vinos de la Denominación de Origen (DO) Costers del Segre en colaboración con el Ayuntamiento de Lleida y la Ruta del vino de la DO Costers del Segre.