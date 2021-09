Cvirus.- Una empresa alacantina crea una nina "'virus free'" que "inactiva" el coronavirus

La companyia, coneguda per altres productes innovadors com el ninot lactant 'Bebé Glotón' o la nina repel·lent de mosquits Mosquidolls, ha presentat Sanibaby amb l'objectiu que "els xiquets tornen a jugar i compartir joguets amb normalitat", segons ha explicat en un comunicat.

Original i produïda íntegrament a Espanya, concretament a Onil (Alacant), aquest producte està certificat per l'IVAMI i, amb la seua tecnologia sanitària, aspira a fer "un pas avant" en la protecció davant de la pandèmia.

Els teixits de la nina, segons l'empresa, tenen capacitat antimicrobiana i mantenen les propietats de desactivació del virus i bacteris del 99,99% fins a 100 llavats. Aquest tipus de teixit és molt característic en el material sanitari.

Sanibaby sorgeix de la col·laboració de dos empreses alacantines, WEENUP i Berjuan; i la col·lecció està dividida en tres línies de mercat i una col·lecció de vestits, definides per l'edat dels xiquets i xiquetes als quals va dirigit el producte.

Hi ha des de nines de 40 cm recomanades per a xiquets/es de més de tres anys fins a nines de 30 cm més soft per a la primera infància. El preu del producte oscil·la des de 29,95 euros fins el 49,95 euros depenent de la seua modalitat.

La comercialització de Sanibaby està prevista tant a nivell nacional com a internacional en països com Itàlia, Portugal, Romania, Croàcia, Ucraïna, Rússia, República Txeca, l'Índia, EUA., Holanda, l'Argentina, UK, Polònia, Xipre, Grècia, Dinamarca i Indonèsia; en botigues de joguets tradicionals i plataformes online.

En paraules del gerent de Berjuan, César Bernabéu, "aquest projecte és producte d'una investigació nacional que ha sumat el coneixement científic i la capacitat industrial per a així lluitar per objectius comuns". "Vam engegar aquest projecte perquè fins al moment, a nivell mundial, no existeix cap nina en el mercat que neutralitze els virus i bacteris ara mateix", ha assegurat.