Una nova 'Ruta del Silenci' en el Cementeri del Cabanyal descobrirà les tombes de Benlliure i Rampova

El Cementeri del Cabanyal inaugurarà el pròxim 16 d'octubre la seua pròpia Ruta del Silenci, una visita guiada que passarà per les tombes de personalitats com l'escultor Mariano Benlliure, el doctor Vicente Lluch, l'artista Rampova, el botànic Félix Robillard o les víctimes de la Guerra del Rif.

Aquest recorregut se suma així als que es realitzen en el Cementeri General de València, i que es reprendran el pròxim 2 d'octubre, després d'any i mig d'aturada a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Des de la seua posada en marxa en 2009, al voltant de 12.000 persones han participat en aquestes rutes gratuïtes, sempre en dissabte, per a les quals únicament cal inscriure's enviant un correu a sercementerios@valencia.es.

Així ho ha donat a conéixer aquest dimarts l'historiador Rafael Solaz, encarregat de guiar als visitants per aquestes rutes, en roda de premsa al costat del regidor de Cementeris i Serveis Funeraris, Alejandro Ramon.

Solaz s'ha mostrat "molt il·lusionat" amb la nova ruta "íntima i veïnal" en el Cementeri del Cabanyal, que segons ha avançat donarà l'oportunitat d'acostar-se més a la història del barri i a personatges "molt interessants" que van formar part d'ell.

L'historiador ha avançat que a l'inici del recorregut explicarà alguns episodis històrics com l'incendi de les barraques del Cabanyal de finals del segle XVIII o l'epidèmia de còlera de 1885, on el doctor Lluch va jugar un paper "determinant".

Una vegada en marxa, la ruta té cinc punts "imprescindibles" com són tot el conjunt arquitectònic de la tomba de la família Benlliure; o la tomba del doctor Lluch, la figura del qual dóna nom a un carrer de València.

També tindrà una parada en la tomba de la família del botànic Félix Robillard, les plantacions de malves roses del qual són l'origen del nom hui de la platja de la Malva-rosa. Passarà també per la tomba de l'artista transgènere Rampova, morta recentment, així com per la dedicada a les víctimes de la guerra del Rif, en el nord del Marroc.

Com a guia, Solaz ha promés "anècdotes interessants" perquè els veïns coneguen una mica més del lloc on viuen. A més, mai parlarà de mort. "Els cementeris són contenidors de vides i records", ha reivindicat.

Per part seua, les 'Rutes del Silenci' en el cementeri general de València també reprendran la seua activitat el 2 i el 23 d'octubre. Històries curioses i tombes com les del pintor Joaquín Sorolla, l'escriptor Vicente Blasco Ibáñez, el metge, polític, periodista i escriptor Félix Pizcueta, o el domador Ángel Cristo, són alguns dels punts emblemàtics dels diversos recorreguts que es realitzen en aquest espai.

1 de novembre, dia de Tots els Sants

Quant a l'1 de novembre, Dia de Tots els Sants, que enguany cau en dilluns, el regidor de Cementeris i Serveis Funeraris ha recomanat a la ciutadania que vaja a veure als seus familiars al cementeri "de manera escalonada" per a "evitar aglomeracions".

Encara que l'efemèride serà "més normal" que l'any passat, l'edil ha assenyalat que en tot cas, estan "a costa dels que marquen les autoritats sanitàries".