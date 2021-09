O Concello de Pontevedra pide á Xunta que deixe de crear "expectativas absurdas" sobre o futuro de Ence

O concelleiro de Ordenación do Territorio, César Mosquera, compareceu este martes en rolda de prensa para achegar o punto de vista do goberno local sobre as últimas informacións relacionadas con Ence e o seu traslado.

Mosquera lembrou a posibilidade de incluír os terreos que ocupa Ence dentro do chan da Autoridade Portuaria de Marín xa foi estudada no ano 2005, a pesar de que naquel momento optaran por outra saída ao considerala "máis factible para saltarse a lei" e que foi finalmente o escollida "pero logo tombada pola Audiencia Nacional", en referencia á prórroga anulada polo alto tribunal este verán.

O edil sinalou que a ampliación de zona de servizo do porto de Marín contou cun expediente aberto nese ano e chegou a redactarse un informe municipal, que se mostraba negativo ante esta posibilidade.

A maiores, o concello pediu un informe "ao maior experto de portos no Estado", en alusión a Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, quen redactou un documento "demoledor" para a viabilidade da solicitude.

Ese informe, continuou Mosquera, sinalaba que nos portos non pode haber actividades que non estean vinculadas e sexan necesarias para o funcionamento do porto "e é evidente que ningún porto ten unha celulosa", comentou o concelleiro.

Ademais, lembrou que o Estado, despois de contemplar esta posibilidade e comprobar o seu "pouco percorrido legal", decidiu abandonar esta vía e arquivou o asunto no mesmo ano 2005.

"Nestes momentos sería peor, porque está claro que a idea de adherirse ao porto vén dada pola idea de saltarse unha sentenza. Non hai por onde collelo", asegurou César Mosquera.

Para o concelleiro nacionalista "é evidente que esta vía tería e terá menos percorrido do que tivo no ano 2005" xa que "as sentenzas non poden ser saltadas facendo fraudes deste tipo".

Neste sentido, Mosquera entende que a proposta formulada polos comités de empresa de Ence durante a reunión mantida este luns co conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, é "volver resucitar unha vía que xa estaba cegada hai 16 anos", algo no que ve "crear unhas expectativas absurdas, marear á xente sen ningún viso de que vaia a chegar a nada".

"Ence non pode estar aí e hai que buscar unha localización alternativa", sentenciou Mosquera, que tamén se referiu ao papel do Consello Consultivo de Galicia, a quen a Xunta solicitará un informe sobre a viabilidade legal desta proposta.

"Sacará un ditame esotérico", indicou o edil pontevedrés, que vaticinou que estes informes serán tombados despois pola xustiza.

Por último, o concelleiro de Ordenación do Territorio fixo un chamamento á Xunta e ao Partido Popular para que deixen de crear "expectativas absurdas".

"Parece que o PP está convertido na confraría da fraude, sempre buscando solucións fraudulentas. En Costas só pode estar o que pode estar, e Ence non pode estar", aseverou.