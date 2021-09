Casado presenta al PP como antídoto de populistas y nacionalistas, y exige a Sánchez traer a España a Puigdemont

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, abogó este martes por "defender la libertad" frente al comunismo, el nacionalismo y el populismo, tres fuerzas ideológicas que tienen "demasiado peso" en la política española. Además, el mandatario conservador exigió a Pedro Sánchez cumplir con su palabra para traer a España a Puigdemont y que sea juzgado por el Tribunal Supremo.

La Convención Nacional del PP sigue su curso y este martes celebró su segunda jornada en la Cúpula Milenio de Valladolid, con la presencia de más de 300 personas. En este encuentro se han tratado temas como el terrorismo, la globalización, el futuro de Europa y la unidad nacional, rodo ello bajo el bloque denominado “Nación y Sociedad abierta”. Casado contó con el respaldo de personalidades como el expresidente del Consejo Europeo y de Polonia, Donald Tusk, o el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a los que el líder popular tildó como “dos grandes amigos de España”.

En la presentación previa a la intervención de Tusk, el presidente del PP aprovechó para mandar un mensaje a Sánchez sobre lo ocurrido la semana pasada con Carles Puigdemont, fugado de España tras el referéndum del 1-O del año 2017. “Debe cumplir su palabra para traer a España a Puigdemont y que sea juzgado por el Tribunal Supremo. Debe defender a la Justicia española en el exterior y debe hacer todo lo posible para que las autoridades judiciales hagan cumplir la ley”, manifestó.

Sobre esta cuestión, Casado explicó que es “indiferente” si Puigdemont está en Cerdeña, Alemania o Bélgica, porque recalcó que los fugados por el proceso catalán “no solo han dado un golpe a la legalidad”, sino que también “han cometido delitos de malversación, es decir, de corrupción”, y por ello, la euroorden “se debe aplicar inmediatamente”. “Esto se debe llevar a cabo incluso antes de que entre en vigor la modificación que hemos promovido desde el PPE para que también la entrega se haga de forma inmediata en delitos contra el orden constitucional, alta traición en otros países y aquí sedición y rebelión”, apuntó.

Llamamiento a la influencia y fortaleza de la UE

En el acto, Casado presentó a Tusk como defensor de los valores demócratas cristianos en Polonia y Europa. “Fue desde muy joven una persona que luchó por las libertades de Polonia frente al régimen comunista. Es un ejemplo de lo que Polonia pedía a gritos al mundo, la caída de ese Telón de Acero que había sumido en la opresión y en la miseria a media Europa y a medio mundo”, afirmó. También reivindicó tres pilares “fundamentales” de las fuerzas de centro-derecha y que el propio expresidente del Consejo Europeo llevó a cabo en su día frente a los “populismos radicales”: la defensa de la democracia, la libre empresa y la libertad de prensa.

Otro punto que Casado destacó sobre Tusk fue su empeño en reforzar el eje hispano-polaco, desde políticas en materia agraria hasta la defensa de la Constitución Española y el Estado de Derecho cuando esta se ha puesto en entredicho por la “amenaza del independentismo”.

Antes de dar la palabra al expresidente de Polonia, Casado reivindicó que es el momento de demostrar la “fortaleza e influencia” de la Unión Europea en su labor por defender las libertades y actuar como “árbitro” -junto a Estados Unidos- en los conflictos internacionales. “Es importante hacerlo ahora, en un momento complejo donde la retirada de Afganistán vuelve a poner de relieve la necesidad de una Europa influyente”, remarcó el mandatario popular para dar importancia al papel de España sobre dicha institución continental, tanto por su “maravillosa” historia como la capacidad de superación de sus ciudadanos en los últimos años ante las diferentes crisis económicas y sanitarias.

Respaldo de Tusk

Tusk comenzó con unas palabras de agradecimiento a Casado por la invitación a esta convención y la acogida que ha recibido en la ciudad castellana. “Mis amigos españoles me han dicho que me quede en Valladolid hasta noviembre, que es cuando se celebra el concurso de pinchos y tapas, pero bueno, no se puede tenerlo todo a la vez”, afirmó el expresidente polaco con humor. No obstante, aseguró que lo que le había llevado a este encuentro organizado por los populares era “una convicción profunda” porque “se avecinan tiempos en los que tendremos una prueba muy seria para la democracia cristiana europea y todo el centro-derecha”.

Sobre Europa y el auge de los nacionalismos durante los últimos años, Tusk advirtió de que es una cuestión que deben solucionar para mantener los valores de paz y prosperidad que se han conservado en el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. “Las elecciones de todos los estados miembros de la Unión Europea demuestran la inestabilidad política del panorama europeo, así como la presión de las fuerzas radicales de derecha y de izquierda, que son omnipresentes”, aseguró el expresidente polaco, quien lanzó un mensaje a Casado de cara a su futuro y su toma de decisiones a la hora de pactar o dialogar con determinados partidos. “Líderes como tú, Pablo, han devuelto la esperanza a los españoles de que su futuro no dependerá del resultado entre Vox y la izquierda radical, de que pueden contar contigo y tu partido”, añadió.

Por último, Tusk quiso recordar el valor de la política, “entendida como el arte de resolver los problemas”, para recuperar la confianza de los ciudadanos en la misma. “Hoy en día, resulta más fácil ganarse el reconocimiento de los electores creando ellos mismos los problemas”, explicó, pero también recordó que “no debemos perder la esperanza, si nos rendimos y entramos en pánico, quedaremos a merced de los populismos. Ellos prefieren destruir que construir”.