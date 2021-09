El Botànic presenta conjuntament les seues propostes de resolució i defèn la "unitat" i "sintonia" dels socis

Els membres del Botànic han arreplegat diverses de les propostes que va llançar el president, Ximo Puig, en la seua primera intervenció, com l'ampliació del Pla Edificant, i reclamacions com el finançament autonòmic i l'impuls al Corredor Mediterrani. També hi ha propostes que no van aparéixer en el debat del dilluns com el desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia o la llei valenciana de canvi climàtic.

Al davant, els tres grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) fan referència a dos qüestions en les quals no hi ha acord entre els grups del Botànic: la taxa turística (que l'oposició rebutja) i l'ampliació del port de València (que compta amb el suport de la bancada de la dreta). Els grups que sustenten al Govern no fan menció a cap d'aquestes idees a les seues propostes.

Preguntats sobre aquest tema, els portaveus dels grups del Botànic han remarcat la "unitat" dels socis, encara que sí han admès "matisos" entre ells. Així ho ha qualificat la portaveu adjunta dels socialistes Carmen Martínez, que ha remarcat la "llarga vida" que li queda al Botànic malgrat "els diferents matisos que poden tindre en ser forces polítiques diferents".

En declaracions prèvies a la Junta de Síndics, Martínez ha remarcat les propostes sobre la salut mental, la digitalització de les zones despoblades i la reivindicació del finançament just i del deute històric.

Ja en la roda de premsa posterior a la junta, el portaveu socialista, Manolo Mata, s'ha mostrat partidari d'un impost municipal al turisme de caràcter optatiu, encara que ha considerat la "dificultat tècnica que suposa".

Així, ha rebutjat el model balear i ha apuntat que el català s'assembla un poc més al model que planteja, encara que ha remarcat que depèn del municipi: "València la pot necessitar", mentre "Benidorm, no" per la seua competència en mercats amb preus ajustats.

"CONSENS BOTÀNIC"

Des de Compromís, Fran Ferri ha remarcat que la unitat del Botànic està "més viva que mai" i ha destacat que les seues propostes "reivindiquen drets enfront d'una dreta que no planteja cap alternativa ni proposta més enllà de retallar drets i tornar a la corrupció".

El síndic ha subratllat que les propostes són "unitàries" i "treballades amb el Consell i els grups parlamentaris" i ha remarcat la lluita contra la LGTBIfòbia al fil de l'agressió a una parella de xics aquest cap de setmana a Elx.

En les seues intervencions, tant Ferri com la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, han defès el "consens botànic" i han remarcat que les propostes en aquest debat "han de vindre consensuades". També han apuntat que la taxa turística o l'ampliació del port s'han debatut en altres moments en forma de PNL.

Abans de la Junta, Lima ha remarcat que les propostes han sigut un "treball fàcil" entre els socis i ha destacat la "sintonia" dels tres grups. Sobre la taxa turística, ha incidit que el debat "encara no s'ha produït" en el si del Botànic.

Respecte a l'ampliació del port, ha considerat que en època d'emergència climàtica "no és el millor per al medi ambient" i ha apostat per "prioritzar altres baralles" com la reivindicació del Corredor Mediterrani. Quant a les propostes, ha ressaltat l'Agència Valenciana d'Energia com a "pas previ a futures plantes energètiques" per a abaratir el cost de la llum.

A més, entre les idees dels grups que sustenten al govern destaca la creació immediata d'un fons transitori fins que el Govern impulse el nou model de finançament, al costat d'un mecanisme de compensació del deute històric. També proposen harmonitzar l'impost de patrimoni i un mínim en el de successions en tota Espanya, així com continuar promovent la jornada laboral de 32 hores.

En clau social, plantegen un acord per a coordinar polítiques de "tolerància zero" davant els atacs d'odi al col·lectiu LGTBI, insten el Govern a donar llum verda a la Llei de Vivenda per a contindre els preus del lloguer i evitar els desnonaments i demanen ampliar els permisos de paternitat, acollida o adopció.

I en sanitat, els de el Botànic aposten per fomentar l'estudi de la Covid persistent i obrir unitats per al seu tractament en ambulatoris i hospitals, així com completar la reversió del departament de Torrevella i avançar en les de Dénia, Manises i Elx-Crevillent quan finalitzen les seues concessions entre 2024 i 2025.

"VAIVENS" DEL BOTÀNIC

L'oposició no coincideix a diagnosticar la unitat del Botànic. Per al PP, existeix un "esgotament" del govern valencià, mentre a Ciutadans li sorprenen els "vaivens" dels socis, i Vox assegura que el poder "és una cola molt forta".

Des del PP, la portaveu adjunta Elena Bastidas ha titlat a Puig de "president cansat, sense projecte i sense recursos que tira d'hemeroteca i recicla anuncis que ja havia fet". Bastidas ha defès les 472 mesures del PP, entre les quals es troba la seua proposta de reforma fiscal.

A més, els 'populars' han demanat al Consell que exigisca la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera abans que finalitze octubre de 2021, amb la finalitat que el Govern presente a les CCAA el seu model de finançament autonòmic, que volen que estiga aprovat abans de final d'any.

La síndica de Ciutadans, Ruth Merino, s'ha mostrat sorpresa per l'acord entre els socis, "tot siga que després tornen a autocorregir-se o a fer coses rares com l'any passat en pressupostos". Merino ha criticat el discurs "triomfalista" de Puig i ha remarcat els eixos de les 12 propostes de resolució de Cs: baixada d'impostos, reforç de la sanitat i educació.

Entre les propostes de Ciutadans hi ha una baixada d'impostos "real i assenyada" de Cs, que suposarà un estalvi per als valencians de 103 milions d'euros, i ha advocat per la creació d'un pla de complements salarials per a lluitar contra la precarietat.

Per part de Vox, Ana Vega ha asseverat que hi ha "problemes" entre els membres del Botànic i ha considerat "difícil" que el PSOE "defenga propostes comunistes", encara que "ho estan fent perquè el poder és un pegament que uneix molt i molt fort". Respecte a les propostes del seu grup, ha assenyalat que han inclòs el seu programa electoral perquè han "vingut a complir-ho".

"Des de VOX es demanarà una baixada d'impostos perquè els diners on millor estan és a la butxaca dels ciutadans i no a la dels polítics i s'exigirà solucionar la inseguretat que tenim hui als nostres carrers. Una cosa que el Consell i Ximo Puig no estan tenint en compte. Estan totalment fora de la realitat que viuen els valencians i es dediquen a crear taxes absurdes com la qual volen imposar al sector turístic", ha afegit.