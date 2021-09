Un "aluvión" de estrenos y la atención a los creadores valencianos centran la nueva temporada del TEM

La programación, que arranca esta misma semana y se extenderá hasta finales de enero de 2022, ha sido presentada en una rueda de prensa en la que han participado el coordinador artístico, Juanma Artigot, y la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez.

Artigot ha destacado el carácter "inclusivo, diverso y comprometido con la sociedad actual" del espacio, "apostando por despertar el pensamiento crítico y defendiendo el diálogo intergeneracional, reflexionando sobre cuestiones como la familia, las relaciones y los afectos, el pasado y nuestro rastro, el cambio climático, el suicidio, los modelos educativos, la relación entre el profesorado y el alumnado, la juventud o la feminidad y el empoderamiento".

Por su parte, Ibáñez ha celebrado que la nueva temporada comienza en "un contexto de mayor normalidad", en alusión a la eliminación de las restricciones de aforo de los teatros. En cuanto a la programación, ha señalado "la variedad de propuestas y géneros", destacando "la vocación de servicio público que caracteriza al TEM".

La temporada dará comienzo con dos estrenos absolutos. Este próximo fin de semana, El Conde de Torrefiel presentará 'Ultraficción nr.3' (2 y 3 de octubre), una pieza incluida en el Invernadero de Russafa Escènica 2021. Le seguirá el nuevo espectáculo coreográfico de Patricia Pardo, 'Madonna', con cuatro funciones entre el 14 al 17 de octubre. Además de estos montajes, la oferta de otoño e invierno contará con un tercer estreno inédito en salas, 'Figuras del umbral' (12 y 13 de noviembre), donde Javier Martín plantea un enfrentamiento con nuestros miedos a través del baile.

Al igual que 'Madonna', algunos de los espectáculos previstos llevarán el sello de compañías y artistas de la Comunitat, si bien se tratará de estrenos en la ciudad de València: es el caso de 'L'abraçada dels cucs' (11 y 12 de diciembre), una propuesta de Cactus Teatre sobre dos personajes antagónicos condenados a entenderse, y 'El xiquet que volia una falda escocesa' (del 11 al 21 de enero), una obra para toda la familia donde la compañía Bullanga adapta la novela homónima de Adrián Novella.

Más allá del distintivo autóctono, El Musical programará también otros estrenos en el Cap i Casal procedentes de la escena nacional, y con la danza como gran protagonista. A esta disciplina pertenecen dos espectáculos con la mujer como eje central: 'Mucha Muchacha' (18 de diciembre), reivindicación en clave de danza de las figuras femeninas silenciadas por el Franquismo, y 'El jardín de las Hespérides' (29 de enero), un proyecto de investigación sociocultural de la coreógrafa Alicia Soto con mujeres españolas y marroquíes.

Finalmente, dos piezas de dramaturgia completarán la nómina de estrenos en el TEM: el teatro de objetos de los mallorquines La Mecánica en 'Las pequeñas cosas' (7 de noviembre), y la historia de un hombre corriente transformado por el teatro en 'Con lo bien que estábamos' (20 y 21 de noviembre), a cargo de la formación de Zaragoza Nueve de Nueve.

En cuanto al resto de propuestas para los últimos meses de 2021 y el comienzo de 2022, la sala del Cabanyal-Canyamelar incluirá dos montajes de creación local con un destacado componente pedagógico, en valenciano y dirigidos a todos los públicos: 'Demà no hi ha classe' (30 de octubre), un texto de Juli Disla, Jaume Pérez y Toni Tordera que convierte el espacio escénico en un aula, y 'Hi ha una sirena al meu saló' (5 de diciembre), una emotiva historia de amor entre un padre y su hija firmada por La Teta Calva. Completará la oferta teatral 'Querido capricho' (3 y 4 de diciembre), donde el granadino Tomás Cabané reflexiona sobre el concepto de espera y amor en sus múltiples formas.

MÚSICOS "DE CULTO"

Además, el TEM no faltará a su cita con los directos a cargo de músicos y formaciones "de auténtico culto", un apartado donde tendrán cabida desde el folk optimista de los madrileños Club de Río (19 de noviembre) a la guitarra eléctrica del estadounidense M. Ward (30 de enero). El 23 de octubre, el teatro acogerá la celebración Atomic Art, dedicada este año a la figura de Luis García Berlanga, y que llevará hasta su escenario una triple propuesta musical integrada por Soleá Morente, Tronco y L'Últim Europeu, una jornada donde convivirán música e ilustración.

Por último, por la programación del TEM volverán a desfilar diferentes propuestas que forman ya parte de la identidad del espacio, como el ciclo de poesía escénica Rimbomba (con dos entregas, el 29 de octubre y el 9 de diciembre), la gala Valencia Dancing Forward (22 de octubre) o el festival de circo Contorsions (25, 26 y 27 de noviembre). Estas dos últimas citas reforzarán la dimensión internacional del teatro, ya apuntada con el concierto de M. Ward, gracias a la presencia de bailarines y bailarinas de diferentes nacionalidades, en el primer caso, y de la compañía portuguesa Teatro do Mar, en el segundo.

Como suele ser habitual, la propuesta del espacio municipal no se limitará durante estos meses a la exhibición, y contará también con diferentes talleres, coloquios y actividades interactivas dirigidas a profesionales, público en general y habitantes del barrio. Además, se potenciarán las residencias artísticas junto a Patricia Pardo, Adrián Novella o los ya mencionados El Conde de Torrefiel, y los proyectos de inclusión y participación social, como el ya clásico ¡A Quelar!.