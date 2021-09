Sara y Ana se encontraban, el 6 de octubre de 2017, haciendo la compra en el supermercado junto a su hija de dos años cuando Ismael, un vecino que "siempre" escupía al suelo cuando se cruzaba con ellas en la finca que compartían, comenzó a insultarlas y a "humillarlas" por su orientación sexual después de que una de ellas le dijera a su niña que no se acercara a él. Les profirió expresiones tales como "lesbianas de mierda" o "sé dónde vivís". Este martes se han vuelto a ver, aunque lo han hecho en la Audiencia Provincial, donde se ha celebrado un juicio en el que la Fiscalía pide para el acusado dos años de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales y otro de amenazas. Él ha negado su homofobia porque, dice, es "gay y marroquí".

"Entramos a comprar y nos lo encontramos en el establecimiento, lugar en el que mi hija se despistó, y yo le dije que no se acercara a él", ha relatado Ana, una de las víctimas. Según su versión, en ese momento él enfureció y comenzó a gritarles que "disfrutábamos comiéndonos el coño y que no teníamos polla". Su mujer, Sara, ha contado una historia similar. "Me insultaba como si yo quisiera ser un chico", ha añadido. Además, también ha relatado cómo la Policía tuvo que acompañarlas a casa porque él no se fue, sino que se quedó fuera del supermercado gritando que "sabía dónde vivían" y que "las iba a esperar". "Nos sentimos denigradas, no nos lo merecemos", ha declarado Ana.

En su declaración ante el juez, ha negado que los insultos los profiriera por ser homófobo. "No soy una persona homófoba, soy marroquí y gay", ha repetido al inicio y al final del juicio, escudándose en su supuesta orientación sexual, que ellas ponen en duda, para restarle importancia a sus insultos. Además, ha cargado el motivo de la discusión contra ellas porque, ha asegurado, le llamaron "maricón" antes. "No recuerdo haber dicho tales expresiones y si las dije fue porque entramos en una discusión", ha señalado. Basándose en estas declaraciones, su defensa ha pedido su absolución.

En cambio, la Fiscalía ha mantenido el escrito de acusación inicial. El representante del Ministerio Público se ha referido a las declaraciones de una de las cajeras del supermercado y a la de otro policía -que corroboran la versión de las víctimas- para restar validez a los argumentos de la defensa. "Todo este tipo de justificaciones no tienen sustento y nos encontramos con expresiones que atentan contra la dignidad de las personas", ha remachado en su alegato.

En el documento, el fiscal señala que el acusado insultó a la pareja "con ánimo evidente de menospreciar, humillar y atentar contra su dignidad". Recoge insultos como: “Hija de puta, déjate de cambiar el corte de pelo que ya sabemos todos lo que eres, que sí, que eres una hija de puta, y que a ti lo que te hace falta es que te metan una polla bien grande que estas falta de eso, lesbiana de mierda y sal fuera que te vas a enterar”. A todo ello se suman las amenazas proferidas: "Sé dónde vivís, os espero a la salida para que os enteréis, sino ya os pillaré en el portal, os vais a cagar, sois más macho que cualquiera”.

Por estos hechos, además de los dos años de prisión, el fiscal solicita ocho meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y otros tres años de inhabilitación especial para "empleo, cargo público o profesión" que esté relacionada con la docencia, el deporte o el tiempo libre.