Freddie Highmore, el actor de 'The Good Doctor', revela por sorpresa que se ha casado

Freddie Highmore ha confesado en una entrevista en Jimmy Kimmel Live que ha pasado por el altar con una mujer anónima. El actor, que se hizo conocido por su papel en Charlie y la fábrica de chocolate, no tiene redes sociales y no se le conocía pareja.

El protagonista de la serie The Good Doctor, donde interpreta a un cirujano con autismo, se vio acorralado ante la directa pregunta del presentador: "Estoy mirado a tu anillo de boda ahora mismo. ¿Es un anillo de boda?".

Highmore respondió afirmativamente, recibiendo el aplauso del público. "Sí, me he casado. Es gracioso porque desde que llevo este anillo la gente me está preguntando si me he casado, así que creo que tengo que aclararlo."

Seguidamente ha bromeado con que no iba a reaccionar de la misma manera que hizo Tom Cruise cuando anunció que estaba saliendo con Katie Holmes: "No voy a saltar sobre el sofá del talk show y expresar así mi emoción. Sé que hacéis eso en Estados Unidos, pero estoy tan feliz como un británico puede estarlo".

"Estoy casado con una mujer maravillosa", ha declarado, aunque sin desvelar su identidad. Lo único que ha explicado sobre ella es que también es británica y que aún no se siente cómodo llamándole "mi esposa", porque le parece muy posesivo.

Del mismo modo, no se acostumbra a la palabra "hombre casado" porque suena a "viejo". Por ello, su mujer y él han decidido no usar esa terminología y simplemente señalar el anillo diciendo: "Saca tus propias conclusiones".

"¿Ella tiene permiso para decir: mi esposo?", ha bromeado el presentador, a lo que el intérprete ha respondido riendo y aclarando que eso suena "algo mejor". "Vas a tener que aflojar", le ha sugerido el periodista. "Aún son los primeros días, gracias por los consejos", ha finalizado el actor.