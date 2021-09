La Guàrdia Civil localitza un xiquet de dos anys perdut en una urbanització de Godelleta

Els fets van succeir la vesprada del passat 26 de setembre, quan agents de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil van rebre un avís de la Central Operativa de Serveis que els informava de la desaparició d'un menor de dos anys d'una urbanització de Godelleta.

Quan els agents van arribar al lloc dels fets, es van entrevistar amb la mare del menor, que va explicar que el seu fill havia desaparegut feia més vint minuts i temia que davant l'arribada de la nit fóra molt més difícil la seua localització, en una zona envoltada de finques de tarongers.

Quan els agents es van assegurar que el menor no estava al domicili, un dels components es va desplaçar a les vivendes confrontants per a entrevistar-se amb els veïns. Després de 15 minuts de cerca, un dels agents va trobar al xiquet en el conegut 'Barranco del Xúquer', a uns 600 metres del domicili, pròxim a un esbarzer i embolicat en fang.

El menor va ser trobat dempeus, plorant i sense saber on dirigir-se. No es van precisar els serveis mèdics en el moment, ja que el xiquet no presentava cap lesió encara que sí es trobava "molt nerviós i espantat".