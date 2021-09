Antònia Vicens, la Federació de Muixerangues y Josep Gregori, galardonados en la Plaça del Llibre 2021

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo mes de octubre durante la Plaça del Llibre de València -del 27 de octubre al 1 de noviembre en la plaza del Ayuntamiento-, donde se reconocerá "la apuesta de los galardonados por construir un espacio literario en valenciano", así como "su reivindicación para convertir el mismo en un espacio de normalidad lingüística".

Los nombres de los galardonados se han anunciado este martes en una rueda de prensa en el Octubre Centre de Cultura Contemporània, en la que también se han presentado la Plaça del Llibre de València y Castelló -del 14 al 24 de octubre en la plaza de Santa Clara.

Al acto han asistido la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; el presidente y la directora de proyectos de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), Jesús Figuerola y Teresa Val, así como los tres premiados.

Figuerola ha puesto en duda "si es la Plaça del Llibre quien galardona a los premiados o si eran ellos los que galardonaban a esta edición con su presencia y aceptación del premio". "Es un honor", ha expresado, al tiempo que ha destacado la contribución, tanto de los premiados este año como de todos los participantes en la Plaça del Llibre, a "la lengua, la cultura y las tradiciones" valencianas.

ESPACIO DE NORMALIDAD LINGÜÍSTICA

Figuerola ha presentado a Antònia Vicens como "una de las grandes escritoras de la lengua catalana". "Con una trayectoria literaria amplísima, ha cultivado todos los géneros y ha mostrado un gran compromiso con la lengua, la cultura y el territorio", ha subrayado, al tiempo que ha remarcado "su trabajo por reivindicar un espacio de normalidad" para la lengua.

Por su parte, Vicens -premio Plaça del Llibre 2021 a la Trayectoria Literaria- ha agradecido este galardón que, ha asegurado, le "emociona de verdad" y ha declarado que en su trayectoria como escritora "hay mucho esfuerzo y algunos aciertos".

Asimismo, el presidente de la Fundació FULL ha valorado la "labor de la Federació Coordinadora de Muixerangues -premio a la Difusión- para recuperar, hacer visibles y dignificar el trabajo de las muixerangues", así como "su manera de pensar y de hacer las cosas". "Las muixerangues son una metáfora de cómo una piña puede conseguir que los más débiles estén arriba y esta imagen es muy aplicable al mundo de la lengua catalana: solo si hacemos piña conseguiremos que siga adelante", ha defendido.

El presidente de la federación, Enric Sorribes, ha celebrado que las muixerangues "vuelven a las plazas" y ha señalado que "durante toda la pandemia su actividad ha ido más allá de las torres humanas con la organización de presentaciones de libros o conferencias".

El premio a la Trayectoria Editorial será entregado al editor de Bromera Josep Gregori por "haber construido una editorial desde la nada y convertirla en la editorial más importante en valenciano". "Estoy convencido de que no hay ninguna casa valenciana que no tenga un libro de Bromera ni ningún niño valenciano que no haya leído uno o varios libros de la editorial", ha aseverado Figuerola.

El editor, por su parte, ha declarado que no se toma la distinción como un premio a su persona, sino a "la labor colectiva de Bromera". "En todo caso, únicamente me corresponde el mérito de haber sabido elegir a personas apasionadas, amantes de la literatura y militantes por la lengua", ha apostillado.

OCTUBRE, GRAN MES DE LAS LETRAS

Teresa Val ha recalcado que la Plaça del Llibre "nació con la voluntad de ser un espacio de encuentro con los libros en valenciano" y, con la celebración de la de València y Castelló este otoño, "octubre se convertirá en el gran mes de las letras".

De esta forma, la novena edición de la Plaça del Llibre de València, que el año anterior reunió a alrededor de 10.000 personas, contará con más de 60 editoriales (la mitad de ellas valencianas), 70 actividades organizadas para todos los públicos lectores y más de 2.500 títulos a la venta.

Por su parte, la tercera edición de la Plaça del Llibre de Castelló, que coincide en esta ocasión con la Fira del Llibre, tendrá unos 1.600 títulos de 16 editoriales y contará con la presencia de 50 autores y cerca de 40 presentaciones. En esta edición estarán presentes la periodista nigeriana finlandesa Minna Salami y los artistas Paula Bonet y Pol Guasch.

Además, estas ediciones recuperarán la presencialidad de las actividades escolares e incluirán, en colaboración con Fesord CV, la interpretación en lengua de signos en algunas de las actividades.

Finalmente, Carmen Amoraga ha agradecido "el talento y el compromiso con la literatura de la Plaça del Llibre" y ha resaltado que la implicación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio con este festival va más allá del dinero, ya que tiene un compromiso total y personal para que la sociedad valenciana sea más sabia, fuerte y culta".

"La Plaça del Llibre ha sobrevivido a situaciones tan difíciles que si hubieran estado en un libro no habríamos dado crédito", ha bromeado, al tiempo que agregado que "la salud del libro es tan fuerte que ni una pandemia ha podido con ella". "Pocas cosas hay que tengan más belleza que las plazas de las ciudades llenas de libros que buscan lectores y de lectores que buscan libros y los encuentran", ha concluido.