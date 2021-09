Giner (Cs) proposa a Ribó un acord públic-privat amb ONGs per a contractar Agents Nocturns del Silenci

Giner, que ha mantingut una reunió de treball amb el primer edil, ha assegurat que aquesta iniciativa serviria tant per a generar "ocupació amb valor social" com para pacificar "la convivència als barris", segons ha informat Cs en un comunicat.

"Entenem que la figura de l'Agent Nocturn del Silenci és necessària per a pacificar la convivència a les nits i evitar situacions de conflicte entre els veïns i les persones que estan gaudint de l'oci", ha manifestat Fernando Giner.

El representant de Cs ha recordat que la proposta plantejada a Ribó "s'emmarca en una bateria de mesures proposades pel grup Cs per a frenar la inseguretat i els problemes de convivència a la ciutat" de València.

Giner ha subratllat "la idoneïtat" de dur a terme aquesta iniciativa i ha insistit en la possibilitat que oferiria també per a generar "contractacions laborals de gran valor social".

"He mantingut converses amb Cáritas i amb Mensajeros de la Paz i estarien disposats a oferir persones que podrien realitzar aquest servei. Açò seria doblement útil: d'una banda, es pacifica la convivència i, d'altra banda, es crea ocupació de gran valor social a la ciutat de València", ha manifestat el portaveu de Cs.

"Crec que que almenys hauria de ser estudiat per l'alcalde", ha afegit Fernando Giner. Així mateix, entre les mesures apuntades per la seua formació per a "frenar la inseguretat i els problemes de convivència en la ciutat", el portaveu municipal ha ressaltat també "la necessitat de reforçar el 092" perquè "els veïns han de poder comunicar-se amb la policia".