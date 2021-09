UPporA apunta al "abandono del medio rural y al descuido de los montes" en la propagación en Sierra Bermeja

Así, ha apuntado, durante su visita a la zona afectada en Estepona (Málaga), que hay un "claro abandono del medio rural, con el descuido de los montes". "Son incendios que se reproducen cada cinco años en esta zona, con una dificultad enorme para que lleguen a tiempo los retenes donde tienen que apagar el fuego porque no hay suficientes retenes y se ha propagado con una virulencia inusitada porque se daban las condiciones propicias para ello", ha considerado.

Según Valero, que ha visitado la zona junto al europarlamentario Manuel Pineda y la coordinadora andaluza de Podemos y diputada en el Congreso por Córdoba, Martina Velarde, entre otros dirigentes de la formación; un incendio, "sea provocado o fortuito, al final puede ocurrir que sea de sexta generación con el daño que provoca, que ha sido tremendo".

"No es sólo por la vida humana perdida que es lo más valioso, sino un tercio de la masa forestal, más de un diez por ciento del pinsapar, 14 especies de invertebrados en riesgo de extinción y muchas fincas de las que vivían familias. Un daño tremendo y en muchos casos irreparable", ha relatado a los periodistas.

Por ello, ha incidido en que hay que proteger la zona con recursos "que van asociados a figuras jurídicas", como sería su inclusión en el Parque Nacional Sierra de las Nieves; y ampliar los recursos del Plan Infoca: "No puede ser que los que sean héroes por un día sean héroes a tiempo parcial que durante meses están en sus casas y no estén cuidando nuestros montes".

"LA JUNTA DEBE DEJAR DE MIRAR PARA OTRO LADO"

Valero ha exigido a la Junta de Andalucía que "deje de mirar para otro lado y acabar con la temporalidad en el Infoca", reclamándole "estrategias sostenibles", fomentar la agricultura extensiva y dejar que se regenere la zona de las peridotitas, "que requiere su tiempo". Además, ha aludido a los expertos: "Dicen que lo que más hay que proteger es el pinsapo que, lejos de lo que dice la Consejería, está en riesgo y eso requiere recursos, protección y toda la voluntad política que hasta ahora le ha faltado a la Junta de Andalucía".

El dirigente de UPporA ha insistido en que todas las instituciones "tienen mucho que hacer", citando a la Diputación, la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. En este punto, ha añadido que sumar Sierra Bermeja al Parque Nacional malagueño ahora sería "mucho más rápido y entrañaría una menor burocracia".

Por su parte, Velarde ha reclamado al Gobierno andaluz planes forestales de desarrollo, y, al igual que Valero, ha recalcado que el Infoca "está precarizado todo el año". "Los incendios se apagan en invierno con la prevención, con recursos, y tenemos el Infoca con contratos temporales, de medias jornadas y en absoluta precariedad", ha añadido la diputada por Córdoba.

"Hemos visto lo esencial que es y no vamos a dejar que la Junta deje morir este servicio público y vaya a la privatización como viene en la auditoría de la Junta, que tiene que tomar medidas para que esto no pueda volver a pasar", ha enfatizado la dirigente de Podemos.

En este punto, ha recordado que el fuego ha provocado la pérdida "de un tercio de la biodiversidad" de la zona y ha añadido: "No es sólo el actual gobierno el que tiene responsabilidades, hace muchos años que tenían que haberse puesto manos a la obra".

No obstante, Velarde ha insistido en que "no se ha hecho lo que se tenía que hacer", criticando que se destine "un 0,8% a la prevención de incendios de la partida de la Junta". "Es una vergüenza, no ha habido prevención y entendiendo que no son evitables su peligrosidad sí lo es", ha concluido.

Por su parte, el eurodiputado Manuel Pineda, que ha agradecido el trabajo de los equipos que han participado en la extinción del incendio y su recuerdo al bombero forestal fallecido en el fuego, ha hecho hincapié en que Sierra Bermeja "es muy importante para la Unión Europea".

"Es muy sensible y vamos a estar muy pendientes. Sobre ella se han establecido mecanismos de protección y participaremos de forma activa en la reforestación, que en la recuperación se respete la biodiversidad, que no se permitan cambios de uso ni se recalifiquen los terrenos con fines especulativos", ha defendido Pineda, añadiendo que trabajarán para que se sume al Parque Nacional Sierra de las Nieves.