Cvirus.- Tanquen els 133 vacunòdroms després d'aconseguir la "fita" de la vacunació màxima: 5,3 milions de dosis

En l'acte de clausura, celebrat en el vacunòdrom del Museu de les Ciències, Puig i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han traslladat als equips de vacunació l'"orgull valencià" per la seua eficiència: "Sempre tindrem un deute amb tots els professionals de la sanitat pública".

Durant els últims set mesos s'ha immunitzat en aquests punts a col·lectius especials com a cossos de seguretat o docents i s'ha citat la població per grups "sempre des d'una mirada solidària i democràtica", a més de repesques i vacunació sense cita.

Al març, els vacunòdroms van ser els tres hospitals de campanya, després del que es van sumar 22 punts fins a arribar al maig als 133 que tanquen les seues portes, excepte els d'Altea i Sant Miquel de les Salines (Alacant) que ho faran aquest dimecres i dijous per les seues festes locals.

En xifres, set de cada deu dosi inoculades a la Comunitat s'han punxat als vacunòdroms: 1.981.014 a Alacant, 461.345 a Castelló i 2.886.601 a València. Per tipus de vacunes, 3.689.449 de Pfizer (69,2%), 766.136 de Moderna (14,5%), 710.541 d'AstraZeneca (13,3%) i 162.834 de Janssen (3%).

Per centres de vacunació, els més destacats són la Ciutat de les Arts i les Ciències (639.447 dosi) la Ciutat de la Llum d'Alacant (317.701), IFA Alacant (278.768) i l'Auditori de Castelló (189.079). De fet, en aquests quatre vacunòdroms s'han administrat 1.424.995 dosi, el 26,7% del total.

Cada dia, fins a 2.146 professionals han atès a la població en aquests punts, entre infermeres, personal d'administració, tècnics auxiliars i metges, distribuïts en 580 equips. En els quatre grans vacunòdromos s'han utilitzat més d'1,8 milions d'agulles i 1,6 milions de xeringues.

Tots aquestes xifres demostren que la Comunitat està per damunt de la mitjana en els principals indicadors de vacunació d'Espanya, que se situa en el primer lloc del món. Actualment, el 87,6% de la població a vacunar ja compta amb la pauta completa i el 90,1% té almenys una dosi.

CERCA DELS NO VACUNATS

Ximo Puig ha recordat que la campanya continua, amb les dosis de reforç en residències i amb la immunització de la població immunodeprimida, i ha fet una crida a les persones que encara no s'han vacunat. Ha anunciat així que els ambulatoris iniciaran una "cerca activa" per a oferir-los aquesta "necessitat" i ha garantit que poden posar-se en contacte amb el seu centre de salut.

També ha destacat la recent vacunació als voltants dels estadis esportius com una experiència positiva i ha assegurat que estudiaran si es pot repetir, encara que "en aquest moment el fonamental és centrar-se en els centres de salut".

VACUNACIÓ DE MENORS DE 12 ANYS

El president, d'altra banda, ha mostrat la seua preocupació per la situació dels xiquets que "no han tingut cap tipus de vacunació" i ha garantit que estan pendents de la decisió del Consell Interterritorial perquè Pfizer ja ha demanat que s'autoritze per als de 5-12 anys. Ha defès que allò "lògic" seria que es vacunaran als centres de salut, per al que ha reafirmat la seua intenció de millorar els recursos en Atenció Primària.

"Cal ser rigorosos i no buscar vies arbitràries", ha asseverat, una afirmació que ha estès a l'administració de les terceres dosis, sense voler entrar en les decisions d'altres autonomies com la de Castella-la Manxa d'immunitzar de nou als majors de 65 a l'octubre.

TERCERA DOSI: "ESTEM PREPARATS"

Sobre aquest tema, Puig ha confiat que en els pròxims dies s'establirà un protocol general per a immunitzar a les persones "amb major vulnerabilitat" com els majors que viuen a casa. I ha subratllat que la Generalitat "en tot moment" ha seguit les pautes dels organismes competents i ara té capacitat per a fer-ho: "Estem preparats".

L'important, ha insistit, és que qualsevol persona, tinga les condicions que tinga, puga ser vacunada. "Anem a seguir el camí recte per a atallar la pandèmia seguint una línia coherent", ha asseverat.

I sobre la possibilitat que la vacuna contra la COVID siga periòdica com la de la grip, Puig ha assenyalat que és una cosa que determinaran els tècnics i "no és una decisió de caràcter polític", a més de reiterar que tenen "la millor disposició per a continuar amb la immunització global de la societat valenciana". "Pareix que és possible, però no hem d'especular, ha resolt, recalcant que estan en disposició d'efectuar-la "quan siga necessari" i de la forma més eficaç.