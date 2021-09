Conciertos de Eagles Of Death Metal: su gira 2022 pasará por tres ciudades españolas

Las grandes giras de bandas musicales míticas vuelven a partir de 2022, tras un periodo de parón por la pandemia de la Covid-19. Tanto es así que Eagles Of Death Metal ofrecerán una gira por todo el mundo en 2022 y actuarán en tres ciudades de España.

La banda californiana actuará en Barcelona, Madrid y Santiago de Compostela en el marco de una gira para celebrar su 24 aniversario, según ha detallado la promotora Live Nation en un comunicado. Sin duda, una gran oportunidad para disfrutar de grandes éxitos como 'Miss Alissa', 'Wannabe In L.A.' o 'Don’t Speak (I Came To Make A Bang!)'.

Fechas y dónde comprar las entradas

Las fechas de los conciertos en España serán las siguientes:

20 abril: en la sala Razzmatazz de Barcelona.

21 abril: en La Riviera en Madrid.

23 abril: en la Sala Capitol en Santiago de Compostela.

Las entradas estarán a la venta en la plataforma de Live Nation, disponible a través de este enlace, a partir del próximo 1 de octubre a las 10.00 horas. Si estás registrado en esta plataforma podrás acceder a las entradas de preventa a partir del jueves 30 de septiembre. Respecto a las entradas para el concierto de Santiago de Compostela, se podrán adquirir en la plataforma ataquilla.com.