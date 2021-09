Este lunes, la primera prueba del tercer programa de MasterChef Celebrity 6 empezó con un mensaje de ánimo para Julian Iantzi, y el motivo no fue otro que un detalle que quizá pasó desapercibido para muchos: no estuvo presente en la prueba de eliminación del anterior programa.

El presentador de la televisión vasca no se enfrentaba a la expulsión, sino que tenía delantal blanco y su lugar durante ese último reto era en la galería con sus compañeros salvados. Sin embargo, ni siquiera estuvo presente arriba, pues tuvo que ausentarse por un motivo de salud.

Así lo explicaron este lunes en la tercera entrega, pues Jordi Cruz le quiso dar un mensaje de apoyo al comenzar el programa. "Julian, mucho ánimo, deseamos que poco a poco te vayas recuperando de la circunstancia personal de la semana pasada", le comentó.

"Que vaya todo por mi madre, ella me pidió que siguiera y voy a cocinar para ella" @JulianIantzi1 https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/8NJ1AW8wCK — MasterChef (@MasterChef_es) September 27, 2021

Entonces, el aspirante dejó ver cuál era el motivo de su ausencia, no sin antes dar las gracias: "Quiero agradecer por un lado el comportamiento de mis compañeros por el detalle de la semana pasada, sois muy grandes".

"Y luego también a vosotros [a los jueces] y a la productora, que me habéis ayudado en todo, han sido todo facilidades. Y eso me ha ayudado a llevar lo que he tenido que sufrir", señaló. "Que vaya todo por mi madre. Ella me pidió que siguiera y sigo, y voy a intentar cocinar para ella, como siempre. ¡Y a daros guerra, aquí pena ninguna! ¡Por la Chelito!".

Después, Iantzi habló más claramente del fallecimiento de su madre: "Pude estar con mi madre, me pude despedir de ella. Y me dijo: 'Hijo, pelea. Tú sigue, yo me voy, pero no pasa nada. Desde donde esté te apoyaré, te animaré. Y tienes que resurgir como el ave fénix'".