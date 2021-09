Leal (Foro) acusa al PSOE de haber convertido la alta velocidad a Asturias en un "churro ferroviario"

Fue el pasado 20 de septiembre cuando la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, participó en Asturias en el primer viaje en pruebas por la variante de Pajares, que unirá Asturias con León. El proyecto estará en pruebas y no se prevé su apertura hasta el primer trimestre de 2023.

En una rueda de prensa ofrecida en la sala de prensa del parlamento asturiano, Leal ha criticado la "descarada campaña de publicidad y propaganda" por parte del Gobierno asturiano y del Ministerio de Transportes. Ha recordado que las obras se iniciaron en 2004 y que a partir de 2009 "todo han sido retrasos", sin respetar el proyecto inicial que incluía la puesta en servicio de los grandes túneles de manera simutánea con llegada de los trenes a Oviedo, Gijón y Avilés.

Así, Leal ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno asturiano en la que quiere saber si los trenes de viajeros circularán a 250 kilómetros por hora y alcanzarán el objetivo de hacer el trayecto entre Oviedo y Madrid en dos horas y diez minutos.

También pregunta por qué en Pajares se mantiene el ancho ibérico (el de Renfe) y se renuncia al ancho internacional de vía (UIC), algo que sí está contemplado en el corredor mediterraneo o en los puertos vascos. A juicio de Leal, el ancho Renfe deja a los puertos asturianos en inferioridad de condiciones y a cualquier empresa que se instale en Asturias en peores condiciones para competir. Ha dicho Leal que el empeño de mantener el ancho ibérico en esas vías permite deducir que se persigue que "Renfe siga teniendo el monopolio en perjuicio de los asturianos".

DIVISIÓN EN EL GRUPO

Pedro Leal, afín al exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, está enfrentado a los actuales dirigentes de Foro Asturias. Comparte grupo parlamentario, no obstante, con el secretario general del partido, Adrián Pumares.

Preguntado sobre si Foro Asturias va a presentar esa serie de preguntas sobre la variante en el Congreso de los Diputados, Leal ha dicho que eso habría que preguntárselo al diputado nacional Isidro Martínez Oblanca.

La división quedó también de manifiesto en la rueda de prensa cuando le preguntaron a Leal sobre su opinión sobre la reforma del estatuto de autonomía y la posible inclusión de la oficialidad del asturiano. Leal ha advertido que en el programa electoral de Foro se establecía que no había consenso suficiente para esa oficialidad. Así, ha defendido su "pacto" con los 34.000 asturianos que les votaron en las últimas elecciones.

"El que no haga eso habrá traicionado a los votantes", ha advertido Leal, consciente del papel clave que tendría Pumares para alcanzar la mayoría necesaria para una reforma del Estatuto. También ha cargado Leal contra el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, por buscar apoyos en quienes "traicionan" a sus votantes. Ha insistido Leal en su compromiso con el programa electoral. "El resto es traicionar a los votantes a cambio de algún interés concreto que no me voy a pronunciar sobre él", ha advertido.