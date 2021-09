Empresarios urgen a redactar proyectos de la A-32 ante el "parón" por el próximo fin de los dos tramos en obras

Así lo han puesto de relieve este martes a preguntas de los periodistas los presidentes de ambas entidades, Bartolomé González y Francisco Chamorro, quienes han explicado que la ejecución de los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo está muy avanzada y se prevé que puedan estar acabados en la primera mitad del año que viene.

"El problema es que no existe, a partir de estos dos tramos, ningún proyecto redactado. Para redactar un proyecto sabemos que como mínimo se van a llevar dos años, luego no vamos a poder terminar la A-32 no sabemos cuándo. Lo primero que hay que hacer para tener una obra es tener el proyecto", ha dicho Chamorro.

Al respecto, ha incidido en que la tramitación de un proyecto "de esta envergadura" supone "trámites muy largos". Al hilo, ha defendido la necesidad de agilizar una infraestructura cuyo primer tramo, Bailén-Linares data de 1996, y por cuya terminación la sociedad jiennense viene reclamando insistentemente como una mejora fundamental en unas "deficitarias" comunicaciones y, en particular, hacia el Levante.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la CEJ al señalar que "parón es evidente que va a haber" con la conclusión en torno al primer trimestre de 2022 de los tramos en obras ante la "imposibilidad técnica de desarrollar ningún tipo de obra". "Lo que está en carga se va a terminar y por eso estamos reivindicando la redacción de proyectos, que es el paso previo a la licitación", ha recalcado.

En este sentido, ha reiterado la "inquietud y preocupación" por el futuro de esta vía, donde "tan solo entre Villanueva del Arzobispo y Arroyo del Ojanco hay un estudio de trazado" pero "absolutamente desfasado", por lo que "el primer paso sería actualizarlo".

"(Los técnicos) nos indican, además, que de cara a la licitación, luego serían cuatro proyectos de ejecución de obra en cuatro litaciones de tramo diferentes. Y en Albacete, igualmente, el comienzo de los estudios de trazado, para dar después viabilidad a la redacción del proyecto de ejecución de obra y, posteriormente, a la consignación presupuestaria para la obra", ha comentado.

ALIANZA

Una situación que también se da en la vecina Albacete, donde "tan solo está ejecutada la variante de Albacete, de tres kilómetros" y "no hay ningún tipo de proyecto". Por ello, desde la CEJ se ha impulsado una alianza con los empresarios de esta provincia castellano-manchega para "ir de la mano en esa reivindicación".

Escenificarán esa "petición unánime" en una primera reunión prevista a finales de octubre. González ha dicho quedarse con el "interés manifiesto" que "ahora sí" hay tanto desde la patronal como desde la Junta de Castilla-La Mancha para plantear ante el Gobierno esta autovía como una infraestructura prioritaria frente a un escaso interés anterior, debido quizás a que cuenta con otras conexiones por autovía hacia el Levante por Ciudad Real y Almería y al mal estado de la N-322.

El presidente de la CEJ ha apuntado que la A-32, "hipotéticamente, en la actualidad no es viable de oficio por parte de los técnicos del Ministerio para iniciar proyectos de trazado porque establecen los criterios en base al índice de rodadura", un dato técnico "establecido en 5.000 vehículos diarios" que no se da "ni mucho menos" por la actual carretera.

"Pero la culpa de que no pasen es el pésimo estado de conservación de la carretera y porque hay otras alternativas para llegar al Levante, bien por Ciudad Real o por Almería (...) Por tanto, estamos ante una decisión estrictamente política el priorizar esta infraestructura y que se ponga en marcha la redacción de los proyectos", ha afirmado González.