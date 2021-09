'Los Colores de la Ilusión' llegan a Valladolid con distintas actividades para visibilizar el trabajo de la ONCE

Esa iniciativa tiene que ver con la celebración de la XXX edición del Día de la ONCE, que se desarrolla durante este mes en las nueve capitales de la Comunidad Autónoma, en las que se realizan diversas actividades lúdicas y formativas-el parchís de la inclusión, el túnel de los sentidos, los juglares de la ilusión y un concurso fotográfico- que dan a conocer la labor que viene realizando la entidad desde hace muchos años con personas ciegas y deficientes visuales y, también, con las que tienen otras discapacidades distintas de la ceguera.

El acto ha sido presentado por el alcalde y los responsables de la ONCE, que se han congratulado del retorno a la normalidad, según ha explicado Óscar Puente.

"La pandemia, que ha sido protagonista de nuestras vidas en el último año y medio, va cediendo en intensidad y nos acercamos a la normalidad, una normalidad en la que todos vamos recuperando la actividad habitual y, también lo hace la ONCE, que arranca esta etapa con un nuevo símbolo y presentando su actividad a la sociedad, una actividad que gira en torno a su apuesta por la prestación de servicios, la educación, la formación para el empleo y por la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad; una apuesta, en definitiva, que procura la mejor inclusión posible de esas personas."

Asimismo, el alcalde ha explicado con cifras la dimensión de la ONCE, una entidad que cuenta con casi 70.000 trabajadores y trabajadoras, lo que implica que es el cuarto mayor empleador en España de personas con y sin discapacidad; de ellas más de 40.000 son personas con discapacidad, de las cuales más de 29.000 son mujeres, lo que sitúa a la ONCE con el mayor grupo socio empresarial del mundo en nivel de empleo para personas con discapacidad.

Aprovechando el nacimiento de su nueva imagen de marca, con su nuevo 'Oncelio', y con la alegría y la ilusión de ir recuperando la actividad "normal" tras la pandemia, la ONCE ha puesto en marcha la celebración de la 'XXX edición del día de la ONCE' con el título 'La ONCE por Castilla y León'.

Esta recorre hasta el 30 de septiembre las nueve capitales de la región, con la intención de, mediante diferentes actividades de carácter lúdico y formativo que se desarrollarán en las calles y plazas de cada una de las nueve ciudades, poder mostrar a los ciudadanos la labor que realiza la ONCE con las personas ciegas y deficientes visuales; así como con otras discapacidades distintas de la ceguera, descubriendo como percibe el entorno una persona ciega.

MANTENIMIENTO DE SU PLANTILLA

Por su parte, el delegado de ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, ha destacado que la organización se fijó como reto "no cruzar la línea verde de la destrucción de empleo y dejar de prestar servicios, y lo ha conseguido", en alusión al principal hito de la gestión económica y social de Grupo Social ONCE en un ejercicio gravemente marcado por los efectos del coronavirus.

Pérez ha insistido en el esfuerzo por mantener intacta la plantilla-ha tenido que recurrir a la figura del ERTE durante tres meses-y por crear nuevos puestos de trabajo, 807 en la Comunidad de los 8.877 a nivel nacional, sin olvidar los 136 contratos indefinidos del total de 3.433 en toda España.

En la presentación han estado presentes también la concejal de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero; la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio; el delegado territorial de la Junta en Castilla y León en la Valladolid, Augusto Cobos, y el diputado provincial de Acción Social de la Diputación de Valladolid, David Esteban .