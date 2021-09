Company afirma que "seguirá ayudando a los ayuntamientos de Baleares a desarrollar proyectos de los fondos europeos"

Según ha informado el conseller Company en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la 'popular' Nuria Riera, "el Govern ha creado instrumentos necesarios de interlocución a través de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), se ha reunido con la Felib por separado, y con la Felib y todos los ayuntamientos".

Además, ha añadido, "se han atendido todas las dudas y consultas llegadas a la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, y a la Oficina de Inversiones Estratégicas, como se comprometió el Govern con la Felib". Y, también, "se seguirá trabajando en las reuniones informativas con todos los alcaldes, en especial con los de municipios de menos de 5.000 habitantes, para que puedan presentar todos los proyectos necesarios".

"El compromiso del Govern es seguir ayudando a los ayuntamientos de Baleares a conseguir financiación y desarrollar proyectos en el marco de los Fondos Europeos", ha asegurado Company.

Por su parte, la diputada 'popular' Nuria Riera, ha valorado de forma "positiva" el anuncio de que "Baleares recibirá cerca de 1.500 millones de euros en ayudas de fondos europeos y que una parte de estos será para los municipios".

Sin embargo, ha lamentado que el conseller "no se ha reunido con todos los alcaldes, ni los ha invitado a su Conselleria". "No ha habido ninguna asamblea específica con todos los alcaldes, al menos con los del PP no", ha censurado la diputada Riera, quien también ha criticado que "Company no está haciendo su trabajo, porque aún no se ha aprobado el Plan Estratégico, ni mecanismos de coordinación con los alcaldes, ni modelos de expedientes para los municipios, ni se han atendido las propuestas del PP".

"El consenso se practica no se predica, el municipalismo es más que invitar a un representante de la Felib a una foto", ha hecho hincapié la diputada 'popular'.

Ante los reproches del PP, Company ha insistido en que "sí se ha reunido con todos los alcaldes de Baleares con independencia del color política". Por este motivo, le ha dicho a la diputada Nuria Riera que "basta de mentiras y sectarismo".