Cvirus.- La Generalitat estudia el passaport COVID en l'oci i defèn la limitació del ball en discoteques

També ha defès la limitació actual del ball en pubs i discoteques, una mesura que va entrar en vigor aquesta mitjanit fins al 9 d'Octubre, quan vol "superar aquesta fase". En concret, es permet ballar amb mascareta i distància, sense consumicions i sempre en l'espai on estiga assignat o situat cada usuari.

Puig, en l'acte de tancament dels vacunòdroms, ha destacat la fase actual d'"obertura progressiva" durant 11 dies, quan decauran les restriccions vigents. "Encara que ja estem en risc baix, la pandèmia encara està molt present", ha recordat, per la qual cosa la intenció és recuperar la normalitat gradualment.

Es tracta, ha explicat als periodistes, d'intentar limitar el risc que es pot produir "pensant que la pandèmia ja ha passat, i no ha passat". Ha insistit així que el ball ha d'estar subjecte a unes normes que "encara no són la recuperació de la normalitat".

A partir d'ací, Puig espera que a partir del Dia de la Comunitat Valenciana es puguen aconseguir espais segurs "on participen persones que estan vacunades". "És important que puguem recuperar el més ràpidament la normalitat, i això passa per la vacunació", ha constatat.

Aquest diàleg es mantindrà amb els responsables "dels espais que tenien més capacitat de contagis perquè siguen el més segurs possibles". "Per descomptat -ha remarcat-, si hi haguera una norma com a França o molts landers d'Alemanya que limita l'accés a persones no vacunades, és una possibilitat".

Però ha assenyalat que a Espanya està "molt limitat per la sentència del Suprem enfront de l'intent de Galícia", per la qual cosa ha garantit que la Comunitat Valenciana insistirà en el Consell Interterritorial en què aquesta norma siga homogènia a Espanya.

PREOCUPACIÓ PER L'ENTRADA A RESIDÈNCIES

Ximo Puig també ha mostrat la seua preocupació per altres espais com les residències de majors on creu que cal plantejar "alguna mesura que garantisca sobretot la seguretat dels residents".