CSIF pide al Gobierno de La Rioja que cuente la "caótica" situación del inicio del curso en las escuelas infantiles

A través de un comunicado, CSIF señala que "el curso comenzó a principios del mes de septiembre con "el periodo de adaptación" quees momento más complicado de la incorporación de los niños y requiere especial atención por parte de los profesionales".

Por este motivo, dicen, "con suficiente antelación, los centrossolicitaron el personal necesario para poder cumplir con el Plan de Contingencia COVID, tanto de atención directa a los niños (ATEIs) como de mantenimiento y limpieza".

"La Consejería no lo concedió desde el principio y, si bien es cierto que luego accedió a contratar personal para estos centros no es menos cierto que a fecha de hoy, finales de septiembre, en Calahorra el personal de refuerzo aún no se ha incorporado, en Rincón de Soto de los 4 refuerzos pedidos sólo se han contratado a 2, en Haro de los 6 refuerzos solicitados solo han llamado a 2, en Alfaro de 3 pedidos sólo han contratado a 2, en Logroño solo se ha contratado a 3 ATEI y a ningún operario, en Arnedo de 5 pedidos solo han contratado 4", detallan.

Este personal contratado, además, "sigue sin incorporarse, por lo que el inicio de curso está siendo caótico, obligando incluso a algún centro a cerrar parte de la jornada y solo y exclusivamente, gracias a la profesionalidad y al trabajo sin descanso de los trabajadores de las Escuelas el curso se ha podido poner en marcha".

Por eso, desde CSIF critican que "la Consejería maquilla la realidad diciendo que ha atendido todos los requerimientos que se han realizado" y añade que "como muestra de la irrealidad, CSIF solicitó con fecha 6 de septiembre una reunión para tratar de atender los problemas que se estaban planteando al inicio de curso en las Escuelas y a fecha de hoy aún no hemos recibido ninguna contestación".

"La Administración, una vez más, muestra su absoluto desinterés por que se preste una adecuada atención en esta etapa educativa, así como una completa falta de respeto tanto a los niños como a las familias y los profesionales que desempeñan su labor en estos centros", finalizan desde la central sindical.