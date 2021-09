Els hospitals de campanya tancaran a final d'any i els ambulatoris combinaran presencialitat i telemedicina

Els hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana tancaran a la fi de 2021 i romandran oberts fins llavors "per a qualsevol eventualitat", mentre els centres de salut i especialitats recuperaran l'atenció presencial al cent per cent a partir del 4 d'octubre i la combinaran amb la telemedicina "quan siga útil i necessari".

Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a preguntes dels periodistes en l'acte de tancament dels vacunòdroms celebrat aquest dimarts en el punt de vacunació instal·lat en el Museu de les Ciències, acompanyat per la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Puig ha destacat que els tres hospitals de campanya oberts l'any passat a València, Alacant i Castelló han aportat "un servei adequat per al que han sigut necessaris", per la qual cosa ha garantit que estaran operatius fins a final d'any per a qualsevol eventualitat de caràcter sanitari en estar adossats a grans centres hospitalaris.

A partir d'ací, després que "puguen tindre algun tipus d'utilitat durant aquest temps de transició", s'embalaran, emmagatzemaran i estaran a la disposició del Centre de Coordinació d'Emergències 112. Tot açò "si concorren totes les circumstàncies de superació de la pandèmia" que espera el govern valencià.

Respecte als ambulatoris, que recuperaran l'atenció presencial al cent per cent dilluns que ve, Puig ha explicat que la intenció és que "evolucionen cap a la normalitat" i que els protocols els establiran els responsables dels departaments sanitaris.

En tot cas, sí continuaran les mesures preventives com l'ús obligatori de mascareta i els circuits de separació de pacients que "garanteixen la major seguretat".

L'objectiu és combinar "adequadament" la presencialitat amb la telemedicina en casos que no exigisquen una atenció en persona com els pacients crònics. "No vol dir que tornem arrere", ha remarcat Puig.