Mompó redueix en el seu primer any de mandat un 85% del nombre de gestores locals del PP que va heretar

Segons ha informat la formació en un comunicat, Mompó sempre ha advocat per acabar amb la situació "de provisionalitat" que es vivia en algunes agrupacions locals i de les 15 gestores que estaven actives fa uns mesos hui només romanen tres: Sueca, Oliva i Requena.

És aquesta última, la de Requena, l'única gestora que s'ha nomenat sota el mandat de l'actual president provincial i va ser recentment prorrogada, com les altres dos, "per a encarar de la millor forma possible en els citats municipis la celebració del congrés local", segons sosté el PP.

D'eixes 15 gestores, hi ha huit que ja no estan actives perquè s'han celebrat els congressos locals o han sigut convocats, per la qual cosa ja ha emanat una nova estructura legítimament confirmada pels afiliats en els conclaves. És el cas de Cortes de Pallás, Náquera, San Antonio de Benagéber, Xàtiva, Almàssera, Titaguas, Alberic y Atzeneta d'Albaida.

Sota la presidència de Mompó ja s'han celebrat 200 congressos locals a la província que, segons sosté, "ajuden a donar estabilitat i projectar lideratges davant els imminents processos electorals que viurà la província en el pròxim any i mig".

Altres quatre municipis que tenien gestores i no han sigut prorrogades són Olocau, Quartell, Gàtova i Alfara del Patiarca. En aquests casos s'ha optat per la formació de grups de treball que puguen facilitar l'avanç cap a la celebració dels congressos locals.

Segons Mompó, "el PP en la província està ja preparat per a liderar els ajuntaments i col·laborar activament en la recuperació del govern d'institucions com a la Generalitat, amb Carlos Mazón al capdavant, i la Diputació".

El president provincial del PP ha destacat la "il·lusió" per la nova etapa que ha començat el partit i el "treball incansable per a ajudar els espanyols a ser més lliures i allunyar-los de les polítiques intervencionistes del Govern de Sánchez".

Mompó ha emmarcat és eixe "clima d'esperança" la celebració de la convenció nacional del PP que acabarà a València aquest cap de setmana i on ha destacat que la província "tindrà un paper molt actiu en la participació massiva que s'espera durant les jornades del pròxim dissabte i diumenge".